Zwycięstwo w Polsce wyborcze będzie wtedy, kiedy ludzie będą mieli w Polsce tanią energie i ceny żywności takie, na jakie ich będzie stać – mówił Szymon Hołownia w Końskich (woj. świętokrzyskie). Lider ruchu Polska 2050 rozmawiał m.in. z rozczarowanymi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości.

Szymon Hołownia udał się do Końskich, aby poznać opinię mieszkańców na temat sytuacji w Polsce. – Rozmawialiśmy o Polsce, którą wszyscy kochamy, o tym co zrobić pragmatycznie, żeby w Polsce było lepiej, żeby ludziom się żyło naprawdę taniej, lepiej i bezpieczniej – relacjonował na konferencji prasowej.

Hołownia podkreśla, że spotkał się nie tylko ze swoimi wyborcami. Z jego relacji wynika, że wyborcy partii Jarosława Kaczyńskiego są rozczarowani władzą.

– Mówiłem o tym dzisiaj, że zawsze byłem zwolennikiem 500 plus, który w sensowny sposób poradził sobie z biedą strukturalną w polskich rodzinach, to dobrze, że taki program został wprowadzony, a jednak ci, z którymi dzisiaj rozmawiałem i ,którzy mówią, że głosowali na PiS, widzą, że ten sam PiS doprowadził do sytuacji, w której mamy taką drożyznę, jaką mamy – podkreślił.

Dziś jestem w Końskich. Tak, w "tych" Końskich. Tu również głównym problemem mieszkańców jest galopująca drożyzna i paragony grozy. Ale nie tylko, za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa, powiem więcej. pic.twitter.com/ZHX3ca6bmY — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) January 25, 2022

– Zwycięstwo w Polsce wyborcze będzie wtedy, kiedy ludzie będą mieli w Polsce tanią energie i ceny żywności takie, na jakie ich będzie stać. Zwycięstwo w Polsce będzie wtedy, kiedy dzieci będą miały taką szkołę, że po podstawówce będą miały płynny angielski i umiejętność programowania – zapowiedział.