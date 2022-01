Szymon Hołownia jest poważnie zaniepokojony poczynaniami rządu. W opinii lidera ruchu Polska 2050, żeby opanować sytuację trzeba natychmiast podjąć szereg działań. – Należy natychmiast zaprzestać drukowania pustego pieniądza – mówił na antenie Polsat News.

Zawirowania wokół Polskiego Ładu, rosnące ceny, inflacja – początek roku to bardzo trudny okres dla obozu rządzącego. Prawo i Sprawiedliwość jest krytykowane za swoje działania w sferze gospodarki.

Wśród krytyków rządu Mateusza Morawieckiego znajduje się z pewnością Szymon Hołownia. Lider Polska 2050 nie ma wątpliwości, że obserwujemy głęboki kryzys w obozie władzy.

– Przed nami bardzo ciężkie miesiące zarówno jeśli chodzi o ceny żywności, jak i o tę spiralę cenowo-płacową, która już się nakręca – ocenił w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Wskazał również recepty, jak wyjść z kryzysu. – Mówiliśmy i wciąż podtrzymujemy tę propozycję, to żądanie do rządu skierowane, że VAT na przykład trzeba obniżyć do 20% i do 7%, ale na stałe, nie tylko na ten czas, który teraz jest kryzysowy – podkreślił.

– Trzeba obniżyć VAT i trzeba – powiem to wprost – powstrzymać Polski Ład. W samym grudniu nowelizowali tę ustawę już trzy razy. Tego rodzaju zamieszanie spowoduje, że będziemy mieć drugi najbardziej skomplikowany system podatkowy w Europie – dodał.

Hołownia apeluje również o zmianę polityki NBP. – Należy natychmiast zaprzestać drukowania pustego pieniądza. To znaczy to co robi rząd, emitując dług, a potem skupując go przez NBP, emitując go w dodatku poza budżetem, przez różnego rodzaju PFR-y różne inne historie, a później Glapiński to skupuje. Tak się produkuje pusty pieniądz – dodał.