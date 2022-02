Przykład tego co robi Władimir Putin, pokazuje nam, jak trafna jest diagnoza, którą wraz z moimi ekspertami, stawiałem jeszcze w kampanii prezydenckiej – przekonuje Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 odniósł się do ostatnich wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy.

Szymon Hołownia uważnie śledzi rozwój sytuacji międzynarodowej po wczorajszej deklaracji Władimira Putina o uznaniu dwóch „republik” w Donbasie. Przywódca Polski 2050 przypomniał na konferencji prasowej, że jeszcze w kampanii prezydenckiej ostrzegał przed działaniami Putina.

– Przykład tego co robi Władimir Putin, pokazuje nam, jak trafna jest diagnoza, którą wraz z moimi ekspertami, stawiałem jeszcze w kampanii prezydenckiej, mówiąc o tym, że integralność społeczna, tutaj wewnątrz Polski, jest naszą racją stanu – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie.

– Jeżeli ta integralność się rozjedzie, jeżeli pogrążymy się w wojnach wewnętrznych, to będzie to żer dla właśnie takich dyktatorów jak Putin, którzy wystarczy, że małą rankę znajdą na naszej skórze, będą jątrzyć, będą ją zakażać i będą doprowadzać do tego, że nasza moc wewnętrzna będzie osłabiana – stwierdził.

Hołownia apeluje do prezydenta: Gdyby nie UE, gdyby nie NATO, to bylibyśmy tu gdzie Ukraina, bylibyśmy w tej samej sytuacji, zagrożeni przez Putina

Hołownia zwrócił się do polityków obozu rządzącego z apelem o zmiany w polityce zagranicznej. Jednocześnie dał do zrozumienia, że gdyby nie Unia Europejska i Pakt Północnoatlantycki, Polska byłaby obecnie w wielkim zagrożeniu.

– To jest apel do pana Ziobro, do tych wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy już dzisiaj chyba rozumieją, że gdyby nie UE, gdyby nie NATO, to bylibyśmy tu gdzie Ukraina, bylibyśmy w tej samej sytuacji, zagrożeni przez Putina, który będzie chciał pokazać, po kawałku, metodą salami iść przez Gruzję, tak jak szedł przez Ukrainę, przez państwa bałtyckie aż do Polski – oświadczył.