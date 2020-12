Miałem różne zajęcia w życiu, napisałem 20 książek, założyłem dwie fundacje (…). Zrobiłem w życiu mnóstwo różnych rzeczy – mówił Szymon Hołownia o swoim wykształceniu. Lider ruchu Polska 2050 zareagował w ten sposób na sugestię polityka Porozumienia, że powinien skończyć studia, zanim obejmie urząd premiera.

Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RP – przyznał Szymon Hołownia w rozmowie z „Rzeczpospolitą„. Były kandydat na prezydenta wyjaśniał, że jego ruch Polska 2050 przygotowuje się do przejęcia władzy. Jednocześnie zasugerował, że spodziewa się przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Odważna zapowiedź Hołowni była szeroko komentowana w mediach. Do słów byłego kandydata na prezydenta odniósł się Kamil Bortniczuk z Porozumienia. – Z tym „gotów”, to bym nie przesadzał Szymonie Hołownio – napisał poseł klubu PiS.

– Poza tym warto by jakieś studia skończyć, żeby nie być pierwszym premierem z wykształceniem średnim – dodał.

Lider ruchu Polska 2050 odniósł się do słów posła koalicji rządzącej we wtorkowym wystąpieniu online. – Pan Bortniczuk wyżywał się na mnie na Twitterze. Powiedziałem, zgodnie z prawdą, że przygotowujemy się do tego żeby w odpowiedzialny sposób objąć rządy. I on mnie wyśmiewał, że to będzie pierwszy premier bez wykształcenia wyższego – wyjaśniał Hołownia.

– Miałem różne zajęcia w życiu. Napisałem dwadzieścia książek, założyłem dwie fundacje ratujące czterdzieści tysięcy ludzi rocznie. To dzięki wam się udało, ja byłem tylko kołem zamachowym. (…) Po prostu na piątym roku studiów byłem na seminarium magisterskim i nie miałem już czasu doprowadzić tego procesu do końca – tłumaczył.

Następnie nawiązał do wyborczych porażek Bortniczuka. – Oto poucza mnie teraz człowiek, któremu, niestety, dwa razy nie udało się zostać burmistrzem w Głuchołazach, wspaniałym mieście na Opolszczyźnie, które niezwykle szanuję – zauważył Hołownia.

Były kandydat na prezydenta zwrócił również uwagę, że Bortniczuk startował w przeszłości z list kilku ugrupowań związanych z obozem rządzącym. – Dziś jest twarzą koalicji, która w tak dramatyczny sposób rządzi Polską, że nie jest w stanie obronić obywateli od śmierci. I ten człowiek będzie mnie pouczał, kto ma kompetencje do tego, by sprawować rządy w Polsce – zaznaczył.

– Panie Bortniczuk, weźcie wy się już zabierzcie, wstydu oszczędźcie. Pamiętajcie, że pycha kroczy przed upadkiem i tak będzie również w waszym przypadku. (…) Jeżeli ludzie o takich kompetencjach jak pan mieliby w Polsce sprawować władzę, to ja chętnie dam na nowennę, żeby to się jednak nie wydarzyło – dodał.