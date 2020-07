Szymon Hołownia rozmawiał z Rafałem Trzaskowskim na Facebooku. Kandydat Koalicji Obywatelskiej złożył oficjalną deklarację dotyczącą czterech głównych postulatów byłego prezentera TVN. – Będę wetował wszystkie pomysły, ustawy, które będą łamały konstytucję, które będą łamały praworządność – zapowiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia odbyli wspólną rozmowę na temat głosowania w II turze. Nie jest tajemnicą, że środowisko Koalicji Obywatelskiej liczy na przejęcie elektoratu byłego prezentera TVN. Przypomnijmy, że chodzi o prawie 2,7 milionów wyborców.

Hołownia przekonuje, że pozapartyjny prezydent będzie w stanie doprowadzić do dialogu pomiędzy Polakami. Sam zadeklarował, że odda głos przeciw programowi Andrzeja Dudy i PiS. – Nie mam mandatu do tego by zabierać głos w czyimkolwiek imieniu poza sobą. To spotkanie pomogło wyrobić sobie zdanie – stwierdził.

Podczas rozmowy Trzaskowski wypowiedział się w czterech tematach programowych ruchu Hołowni: zielony ład, weto demokratyczne, apartyjny charakter urzędu prezydenta i weto samorządowe. Lider ruchu Polska 2050 podkreślił, że kandydat KO przyjął trzy z nich, a czwarty warunkowo.

– Moją ideą jest wsłuchać się w to, co mówią kandydaci po stronie opozycyjnej. Kandydatów, którzy opowiadają się za zmianą, jest więcej i postulaty, które pokrywają się z filozofią, którą ja reprezentuję, będę przejmował i mogę zadeklarować, że będę im wierny, dlatego że o to nam dokładnie chodzi, żeby nie było przepychania prawodawstwa nocą, nie trzeba było siedem razy poprawiać i polepszać ustaw – powiedział Trzaskowski.

Kandydat KO nie ukrywał entuzjazmu po spotkaniu. „Dziękuję @szymon_holownia za konkretną rozmowę o modelu prezydentury i o programie dla Polski. I za fantastyczną pracę, jaką wykonał Pan mobilizując wielu Polaków do udziału w wyborach. Parafrazując cytat z filmu ‚Casablanca’ – myślę, że to początek pięknej współpracy” – napisał.

