Szymon Hołownia rozpoczyna nowy rozdział kampanii prezydenckiej. Przedstawił swoje nowe hasło „Głową i sercem” oraz „Belweder na kółkach” – kamper, którym zamierza przejechać przez Polskę. Podczas przemówienia uderzył między innymi w „wojnę” między PiS i PO, a także w o. Rydzyka.

Notowania Szymona Hołowni w ostatnim czasie znacznie spadły. Jeszcze niedawno wydawało się, że to on jest najpoważniejszym kandydatem do rywalizacji z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wszystko zmieniła zmiana kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski od początku notuje wyniki wskazujące, że to właśnie on będzie najpoważniejszym rywalem urzędującego prezydenta.

Mimo to, Szymon Hołownia nie zwalnia tempa i rusza z kampanią „Belwederem na kółkach” – jak określił kampera, którym będzie się przemieszczał. „Przed nami trzy najważniejsze tygodnie ostatnich trzydziestu lat. Podczas tych tygodni zdecydujemy nie tylko o pięciu kolejnych latach – zdecydujemy o losie następnego pokolenia. Chcę wam pokazać sposób, w jaki te trzy tygodnie przejdziemy” – powiedział podczas wystąpienia w Warszawie.

Hołownia stwierdził, że „Polski nie naprawimy pięściami”. Odniósł się w ten sposób do „wojny”, jaką prowadzą między sobą PiS i PO. „Jedni szczują i dzielą, drudzy, choć przez 5 lat nie pokazali ani centymetra pomysłu na Polskę, nie potrafili powstrzymać rozjeżdżającego Polskę walca, mianują się teraz jej wybawicielami” – powiedział. „Ominiemy was. Pójdziemy wreszcie do przodu” – dodał.

Hołownia prezentuje trzy „budowle”

Hołownia zaprezentował trzy „budowle”, które mają być filarami społeczeństwa. Pierwszą ma być edukacja. „My zbudujemy w tym czasie trzy wielkie budowle społeczne. Po pierwsze – edukację na miarę XXI, a nie XIX wieku. Szkołę, która zauważa, że żyjemy w dobie internetu. Która uczy rozumieć dane, a nie zmusza do zakuwania tego, co każdy znajdzie w internecie w pięć minut” – powiedział.

Kandydat, prezentując drugi filar, jakim jest ochrona zdrowia, uderzył m.in. w o. Rydzyka. „To nie tylko komfort, to bezpieczeństwo narodowe. Nie mamy moralnego prawa wydać choćby grosza – ani na strzelnice w każdym powiecie, ani na fantazje ojca Rydzyka, zanim nie naprawimy systemu, w którym nie ma pieniędzy na psychiatrię dziecięcą” – mówił Hołownia.

Trzecią „budowlą” ma być opieka dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Szymon Hołownia stwierdził, że tak opieka ma być budowana z głową. „Nie taka, która ich uzależni, a taka, która sprawi, że oni będą potrzebni państwu tak samo albo bardziej, niż państwo jest potrzebne im. Solidarną Polskę musimy budować nie tylko sercem, ale i głową” – powiedział.

Źr.: WP, Facebook/Szymon Hołownia