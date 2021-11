To jest jeden z naszych postulatów, żeby państwo udostępniło możliwie w jak najszerszej liczbie testy tym, którzy nie mogą się zaszczepić – powiedział Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 podzielił się nowym pomysłem na walkę z pandemią w programie „Popołudniowa Rozmowa” RMF FM.

Statystyki Ministerstwa Zdrowia wskazują na wysoki poziom nowych zakażeń. W środę resort zdrowia poinformował o 28 380 przypadkach. Minister Adam Niedzielski sugeruje nawet, że w przypadku kolejnych wzrostów konieczne będzie wprowadzenie pewnych obostrzeń przeciw COVID-19. Jednym z pomysłów, który przewija się wśród polityków w ostatnich tygodniach jest umożliwienie pracodawcy sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony.

Do tej propozycji nawiązał w RMF FM Szymon Hołownia. – My o tym mówimy od bardzo wielu tygodni, mówimy o tym głośno, my się w ogóle cieszymy z tego, że rząd na przestrzeni tych miesięcy korzysta z wielu naszych rozwiązań – stwierdził.

Następnie przypomniał o swoim postulacie. – Po pierwsze pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji paszportu covidowego, usługodawca powinien mieć takie prawo, kierownik placówki oświatowej powinien mieć takie prawo jeżeli powinien mieć takie prawo jeżeli będzie chciał z niego skorzystać – powiedział.

To nie jedyny pomysł Hołowni na zahamowanie pandemii. Drugi dotyczy… dzieci. – To jest też jeden z naszych postulatów, żeby państwo udostępniło możliwie w jak najszerszej liczbie testy tym którzy nie mogą się zaszczepić, a więc właśnie dzieciom, bo szkoły jak wiadomo, są miejscami, gdzie ten wirus się rozprzestrzenia, ale do tego dodajemy wiele innych postulatów. Mówimy o funduszu kompensacyjnym o szczepionkobusach – przypomniał lider Polski 2050.