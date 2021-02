Szymon Hołownia w internetowym programie „Tłit” odniósł się do pogłosek o planie Jarosława Gowina na obalenie rządu PiS. Były prezenter TVN zadeklarował, że jeśli Gowin zechce odejść ze Zjednoczonej Prawicy i podjąć z nim rozmowy, to on będzie otwarty na szukanie porozumienia.

„Jeżeli Jarosław Gowin będzie chciał rozmawiać o współpracy po jego odejściu ze Zjednoczonej Prawicy, ja oczywiście będę na to otwarty.” – zapewnił Hołownia. „Pewnie nie będziemy jedynym środowiskiem, z jakim rozmawia. Rozmawia pewnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, innymi uczestnikami gry politycznej. Tak się domyślam” – przyznał.

Czytaj także: Budka odgryza się Hołowni: „Nie mam problemu, by był nawet prymasem”

Hołownia wyraził przekonanie, że w jego ocenie Gowin na pewno nie znajdzie się na listach PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych. „Po tym, co wykonał w maju. Po tym, co wykonał wiosną… Jarosław Kaczyński nie zapomina. On może z pragmatyzmu politycznego pozwolić coś jeszcze zrobić, bo potrzebuje mieć większość, ale on nie zapomina.” – ocenił.

Hołownia sugeruje spisek Kaczyńskiego?

Polityk odniósł się także do zamieszania w Porozumieniu. Przyznał, że ma wątpliwości, czy Bielan „sam wpadł na to, żeby przejąć władzę w ugrupowaniu i dać trofeum prezesowi PiS, czy został „zainspirowany””. „Kaczyński się zemści, nikt nie powinien mieć wątpliwości” – ocenił Hołownia. Zaznaczył, że nie ma „alergii na Gowina, tylko ten musiałby się określić po dobrej stronie”.

Przypomnijmy, Kamil Bortniczuk twierdził dziś publicznie, że w ubiegłym roku Jarosław Gowin dążył do obalenia PiS. Chciał rzekomo utworzenia nowego rządu wspólnie z opozycją. „(…) ja tę wiedzę posiadłem w pewnym momencie tego sporu, który formalnie był toczony od terminu wyborów prezydenckich. Wówczas zmieniłem zdanie, co nie zostało niezauważone. Proszę pamiętać, że jako jedyny z grona naszych wiceministrów złożyłem dymisję i wspierałem Jarosława Gowina w działaniach prowadzących do zgodnego z konstytucją przełożenia terminu wyborów prezydenckich.” – mówi Bortniczuk.

Czytaj także: Nietypowa sytuacja w RMF FM. Robert Mazurek przerwał wywiad [WIDEO]

„Niestety, w trakcie rozmów dotarła do mnie wiedza na temat jego rzeczywistych zamiarów. Nie twierdzę, że miał je od początku. Ale na pewnym etapie tego sporu zamiary Jarosława Gowina nabrały realnych kształtów.” – relacjonuje Bortniczuk w rozmowie z portalem DoRzeczy.

Źr. dorzeczy.pl