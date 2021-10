Szymon Hołownia wystosował apel do Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem wyborców PiS. Lider Polski 2050 nawiązał w ten sposób do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego nadrzędności prawa krajowego nad unijnym.

Ostatnie wydarzenia w polskiej politycy wywołują spore emocje. Mowa rzecz jasna o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok dotyczący nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. Natychmiast zareagowała na to opozycja, a szczególnie Donald Tusk.

Lider PO zaprosił wszystkich do demonstracji w niedzielę. Zasugerował bowiem, że PiS może chcieć wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Na jego apel odpowiedziało wielu opozycyjnych polityków, ale także i wyborców, którzy już dziś deklarują swój udział w protestach.

Pomimo tego, że rzecznik rządu zaprzecza, jakoby Polska miała wyjść z UE napięcie narasta. Głos w tej sprawie zabrał również Szymon Hołownia, który wystosował apel do… wyborców PiS. Lider Polski 2050 opublikował tweeta, a także nagrał wideo ze swoją odezwą.

„Zwracam się dziś do wszystkich Polek i Polaków, którzy mają serce po prawej stronie. Szczególnie do tych, którzy głosują na @pisorgpl To Wy możecie zatrzymać Polskę w UE. To jest dokładnie ten moment, drugiej szansy nie będzie” – napisał Szymon Hołownia.

„Drodzy rodacy, głosujący ostatnio na Prawo i Sprawiedliwość. Szanuje Wasze poglądy, choć przecież nie zawsze je podzielam. Wiem, że jesteście patriotami i chcecie by Polska była sercem Europy. Wyraźnie powiedzcie swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym: „Chcemy żyć w Unii Europejskiej”. Od tego czy to zrobicie zależy bardzo dużo” – czytamy z kolei w opisie jego filmu na YouTube.