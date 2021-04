W ostatnich miesiącach Szymon Hołownia zdołał utworzyć koło parlamentarne przyciągając polityków innych formacji opozycyjnych. Jak się okazuje wkrótce do formacji może dołączyć także poseł ze Zjednoczonej Prawicy. Prezes partii Michał Kobosko przyznał, że trwają takie rozmowy.

Kobosko nie chciał jeszcze oficjalnie potwierdzić poszerzenia koła parlamentarnego o kolejnego parlamentarzystę. Stwierdził, że „sytuacja jest delikatna”. Przyznał również, że każdy ewentualny transfer polityczny Hołownia i kierownictwo partii rozpatrują indywidualnie.

Czytaj także: Europoseł Lewicy ma już dosyć. Domaga się wyciągania konsekwencji wobec niezaszczepionych osób

„Temperatura rozmów jest tym wyższa, im wyższa jest temperatura przy Wiejskiej, a ona rośnie z godziny na godzinę. Wraz z narastaniem dyskusji o końcu koalicji Zjednoczonej Prawicy, naturalnym jest, że wielu posłów, parlamentarzystów przygląda się i podejmuje z nami intensywne rozmowy.” – powiedział Kobosko. „Wszyscy zastanawiają się, jak to będzie, kiedy rząd może się rozpaść. Kolejne transfery do Polski 2050 nie są wykluczone w tym tygodniu” – dodał.

Hołownia zyska posła z Porozumienia?

W Sejmie natychmiast ruszyła giełda nazwisk i, jak wskazuje Polsat News, najwięcej posłów podejrzewa, że Hołownia zyska nowego parlamentarzystę w osobie Andrzeja Sośnierza z Porozumienia. Polityk w przeszłości już niejednokrotnie otwarcie i dosadnie krytykował niektóre ministerstwa. Kobosko nie chciał jednak mówić o żadnych nazwiskach.

Czytaj także: Bosak nie wytrzymał. Skomentował jedno z obostrzeń. „Katastrofa”

„W momencie, kiedy udało się utworzyć koło parlamentarne Polski 2050, przestaliśmy aktywnie szukać parlamentarzystów, którzy by zasilili nasze grono. Sporo osób się do nas zgłasza. Nie mówimy nie, tym, którzy wyrażają zainteresowane, a my widzimy, że ich wejście na nasz pokład miałby sens, mógłby wzmocnić naszą organizację. Ale konkretnych nazwisk nie komentujemy” – powiedział Kobosko.

Źr. Polsat News