Szymon Hołownia na konferencji prasowej ogłosił, że szeregi jego ugrupowania zasilił nowy parlamentarzysta. Okazał się nim Paweł Zalewski, którego w maju wyrzucono z Platformy Obywatelskiej.

„Nasze koło parlamentarne powiększa się dzisiaj o znakomitego polityka, o osobę, która sięga swoimi politycznymi korzeniami aż do czasów walki o niepodległość w latach 80., to uczestnik obrad Okrągłego Stołu, to człowiek, który (…) był swego czasu i w PiS, i był członkiem PO. Dzisiaj dołącza do Polski 2050” – wyliczał Hołownia.

„Serdecznie witamy, licząc na to, że wzmocni naszą nadzieję w tym, że dzisiaj polską scenę polityczną trzeba zdepolaryzować. Trzeba odejść od wyniszczającego sporu między dwoma siłami politycznymi” – mówił dalej Hołownia. „Paweł Zalewski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej i to będzie jego główny obszar zainteresowań w naszym ruchu” – dodał.

Rodzina się powiększa :) @ZalewskiPawel, witaj na pokładzie @PL_2050 — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) October 28, 2021

Zalewski podziękował za zaproszenie do partii. „Przyjąłem propozycję, zaproszenie do Polski 2050 także biorąc pod uwagę to doświadczenie, o którym mówił Szymon Hołownia. Wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków. W której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie o służenie Polakom” – powiedział.

14 maja Paweł Zalewski oraz Ireneusz Raś zostali wyrzucenie z Platformy Obywatelskiej.

