W ostatnim czasie głośno było o wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na temat cen chleba. Zakpić postanowili z niej twórcy z Kabaretu Młodych Panów, którzy w programie „Kabaret na żywo” wykorzystali fragmenty wypowiedzi szefa rządu.

Premier Mateusz Morawiecki obecny był podczas odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego. Szef rządu został zapytany przez dziennikarkę „Faktu” o cenę chleba. Jego wypowiedź błyskawicznie stała się hitem. „Staram się od czasu do czasu robić zakupy, aby zobaczyć, jak kształtują się ceny. Porównuje je z cenami w skupie. Pani mnie pyta o cenę chleba, a po drugiej stronie są rolnicy. Oni cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną, rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko rośnie. Jest to zjawisko miecza obosiecznego. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników oznaczałoby to ciężki czas dla rolnictwa” – mówił.

Bezlitośnie postanowili wykorzystać to twórcy z Kabaretu Młodych Panów. W programie „Kabaret na żywo” na antenie telewizji Polsat wykorzystali wypowiedź premiera do parodii osadzonej w ramach popularnego teleturnieju „Milionerzy”. Uczestnik otrzymał pytanie „Ile kosztuje zwykły bochenek chleba” i postanowił zadzwonić do przyjaciela – Matiego.

Jaki był dalszy ciąg? Tego można się domyślić. Występ został udostępniony w sieci, można go zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Wałęsa krytycznie o Trzaskowskim i Hołowni: „Niech nie przesadza”

Żr.: Facebook/Kabaret na żywo