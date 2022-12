Mimo galopującej inflacji w IV kwartale 2022 roku płacimy wciąż niewiele za ubezpieczenie OC. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na obniżki. Sprawdź, gdzie ceny ubezpieczeń samochodowych OC wzrosły najbardziej.

Raporty opublikowane przez multiagencję Punkta, zestawiają comiesięczne oraz cokwartalne dane z rynku ubezpieczeń samochodowych. Wynikają z nich zarówno dobre, jak i złe wiadomości. W skali kraju za OC płaciliśmy w III i IV kwartale mniej niż w roku ubiegłym, ale w wielu miastach powiatowych i wojewódzkich kierowcy spotkali się z podwyżkami.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC? Status quo w Polsce, drożej w mniejszych miastach

Opublikowane dane wskazują, że koszt ponoszony za ubezpieczenie samochodu w Polsce spadł o 12% w ujęciu rocznym. Zmiana w stosunku do poprzedniego kwartału jest już mniejsza, a obniżka cen wynosi zaledwie 0,5%. Oznacza to, że na razie rynek ubezpieczeń opiera się inflacyjnej drożyźnie, jednak według ekspertów także na tym polu właścicieli pojazdów czekają zmiany. III kwartał 2022 roku to średni koszt ubezpieczenia samochodu na poziomie 533 zł. Wartości te są zbliżone do aktualnego ranking ubezpieczeń OC, który zawiera bieżące oferty towarzystw ubezpieczeniowych za ubiegły miesiąc.

Naturalnie nie wszędzie obowiązują te same stawki ubezpieczenia samochodowego OC. Drogo jest przeważnie w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a także w miastach wojewódzkich. W listopadzie rekordowo dużo za OC płaciliśmy w Radomiu (763 zł) i Gdańsku (średnio 721 zł). Głęboko do portfela muszą sięgnąć także mieszkańcy Warszawy (665 zł) oraz Wałbrzycha (662 zł). O dziwo wielkie metropolie przebiły w tym miesiącu śląskie Świętochłowice. Właściciele samochodów z tego miasta zapłacili za OC średnio 42,4% więcej niż wyniosła przeciętna krajowa. W tym mieście przed zakupem polisy zdecydowanie warto wykorzystać kalkulator OC/AC i znaleźć optymalną ofertę.

Droga jazda hybrydą

Dotychczas mogło się wydawać, że za ubezpieczenie OC najwięcej zapłacą posiadacze wiekowych aut, którymi jeżdżą w dużych miastach. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ koszt ubezpieczenia samochodu w mieście wojewódzkim jest o kilka, a czasem nawet kilkanaście procent wyższy niż w pozostałych miejscowościach. Potwierdza to porównywarka ubezpieczeń, gdzie w zależności od lokalizacji, zmieniają się prawdopodobne ceny składek. Nieoczekiwanie jednak sporą podwyżkę odczuli posiadacze pojazdów z napędem hybrydowym. Według rankingu multiagencji Punkta, osoby jeżdżące hybrydami zapłaciły o 23% więcej za ubezpieczenie w porównaniu do ogólnokrajowej stawki! Średnia składka OC dla tej grupy aut wyniosła w listopadzie 697 zł, podczas gdy właściciele samochodów benzynowych płacili 514 zł, a diesli 545 zł.

Materiał zewnętrzny partnera