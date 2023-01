Ile powinien zarabiać facet w Polsce? Jeden z twórców na TokToku postanowił zadać takie pytanie młodym mieszkańcom Warszawy. Odpowiedzi niektórych wprawiają w osłupienie…

Temat zarobków „drugiej połówki” jest ważny dla niektórych młodych osób, które szukają kandydatów do związku. Okazuje się jednak, że oczekiwania są bardzo wysokie.

W ostatnim czasie hitem sieci jest nagranie, którego autor postanowił przepytać młodych mieszkańców Warszawy. Po kilku dniach odnotowano już kilka milionów wyświetleń, a liczba ta stale rośnie. Ile powinien zarabiać facet w Polsce? Odpowiedzi, które słyszymy w materiale dają do myślenia.

– 10 tysięcy – mówi jedna z dziewczyn. – Minimum 10 tys. złotych monet – dodaje mężczyzna. – Ja mam 19 lat, więc ja myślę, że jeśli rodzice mu dają, to jest w porządku – żartuje kolejna osoba na nagraniu TikTok, @casanova_tv.

Ile powinien zarabiać facet w Polsce? Nagranie hitem sieci

Wśród odpowiedzi znalazły się jeszcze inne kwoty. Jedna z kobiet policzyła, że powinno to być nawet „dwa tysiące dziennie”. – To wychodzi 60 tysięcy miesięcznie – policzyła dziewczyna. Inna osoba mówi o „dwunastu koła netto”, kolejna o 10 tysiącach „dla spokoju”.

Co ciekawe, jedna z udzielonych odpowiedzi bardzo przypadła do gusty internautom. Kobieta wyjaśniła, że nie jest ważne ile zarabia ktoś inny, ważne jest, ile ona sama zarabia. „Jedyna mądra” – pisze autor najpopularniejszego komentarza. – Podoba mi się podejście dziewczyny od „ważne ile ja zarabiam” – dodaje kolejna osoba.

Wiele osób traktuje nagranie w sposób żartobliwy. – W Polsce jest paradoks jakiś, każdy po 10 tysi zarabia a jak przyjdzie co do czego to statystyki mówią że powyżej 10 tysi zarabia niewielki procent – pisze internauta.