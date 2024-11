Z sondażu przeprowadzonego przez Grupę Progres wynika, że Ukraińcy przebywający w Polsce oczekują wyższych zarobków, niż inne mniejszości narodowe. Obywatele Ukrainy stanowią największą grupę obcokrajowców przebywających w Polsce.

Ukraińcy stanowią największą grupę obcokrajowców przebywających w Polsce. Trudno oszacować, jaka jest to dokładnie liczba, bo ta zmienia się dość dynamicznie. Wpływ na to ma sytuacja na Ukrainie. Przyjmuje się, że przyjezdnych z Ukrainy może być od 2 do 3 milionów.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na luty 2024 roku wynika, że w Polsce pracuje ponad 755,8 tys. Ukraińców. Najwięcej z nich w woj. mazowieckim, wielkopolskim i na Dolnym Śląsku. Najczęściej podejmują pracę w administracji, przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie i usługach.

Sondaż przeprowadzony przez Grupę Progres wskazuje, że Ukraińcy oczekują wyższych zarobków, niż inni obcokrajowcy. Tylko 5 procent z nich chce zarabiać mniej niż 4000 tys. złotych netto. Zdecydowana większość, bowiem aż 85 proc., chciałoby otrzymywać wypłatę na poziomie od 4000 zł do 7700 zł na rękę. Pozostali (10 proc.) chce dostawać powyżej 7700 złotych netto.

Ukraińcy zarabiają w Polsce przeciętnie od 3300 do 5500 złotych netto. Od stycznia wzrośnie w Polsce jednak płaca minimalna.

Źr. o2.pl