Donald Trump zadzwonił do Andrzeja Dudy. Ujawnił to polski prezydent, który zdradził też, co powiedział mu jego rozmówca.

Andrzej Duda zdradził, że odbył rozmowę z Donaldem Trumpem. Telefoniczny kontakt pomiędzy prezydentem-elektem USA oraz prezydentem Polski miał miejsce 11 listopada, czyli podczas Święta Niepodległości w Polsce.

Co powiedział Donald Trump? – Chciałem wszystkim moim rodakom przekazać najlepsze życzenia od pana prezydenta elekta USA Donalda Trumpa. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z panem prezydentem. Dzwonił, by złożyć życzenia w związku z naszym Świętem Niepodległości – powiedział Duda w poniedziałkowy wieczór.

Wiadomo również, że zaplanowane zostało już spotkanie z udziałem głów państw. Ma do niego dojść jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta USA, co nastąpi 20 stycznia.

– Ustaliśmy też z panem prezydentem Trumpem w tej rozmowie, że spotkamy się jeszcze przed objęciem przez niego oficjalnie urzędu, czyli przed zaprzysiężeniem, które będzie miało miejsce w styczniu – powiedział i dodał, że prezydent-elekt USA pytał go o ocenę sytuacji na Ukrainie.

