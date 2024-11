Takiego transparentu na Marszu Niepodległości nikt się nie spodziewał… . Raczej nie będzie z niego zadowolony premier Donald Tusk. Autor postanowił przypomnieć słynne zdjęcie obecnego szefa rządu z Donaldem Trumpem i zażartować z jego obecnej pozycji…

W poniedziałek, 11 listopada, ulice Warszawy przemierza Marsz Niepodległości. Jak co roku, dziesiątki tysięcy osób przybywa do stolicy, aby w ten sposób świętować ten ważny w historii Polski dzień.

Tegoroczny pochód rozpoczął się od zbiórki o 14.00 na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali alejami Niepodległości pod Stadion Narodowy, gdzie zaplanowano przemówienia i koncerty.

Wydarzenie zostało zgłoszone przez organizatorów na ok. 100 tys. uczestników. Na razie jednak nie ma oficjalnych danych dot. liczebności, ani ze strony policji, ani ze strony organizacyjnej.

Transparent na Marszu Niepodległości. Chodzi o dawne zdjęcie Tuska

W marszu uczestniczył m.in. Robert Bąkiewicz, który zamieścił zdjęcie ogromnego transparentu naśmiewającego się z premiera Donalda Tuska. To nawiązanie do zdjęcia, kiedy Tusk – jeszcze jako przewodniczący RE – mierzy palcami w plecy Donalda Trumpa. Na zdjęciu dorysowano kaczora w czapeczce „MAGA” (od „Make America great again” – hasło zwolenników Trumpa – red.), który mierzy do polskiego premiera.

„Bąkiewicz pozdrawia Donalda” – napisano na górze grafiki. Bąkiewicz pokazał zdjęcie w sieci.

