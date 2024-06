Krzysztof Stanowski bezlitosny dla Szymona Hołowni. Dziennikarz skomentował wpis lidera Polski 2050 dotyczący śmierci młodego polskiego żołnierza.

Szokujące informacje o śmierci żołnierza wywołały ogromne poruszenie w przestrzeni publicznej. Zginął wszak młody, zaledwie 21-letni mężczyzna, który został wcześniej raniony nożem podczas służby na polsko-białoruskiej granicy. Ta jest non stop atakowana przez migrantów.

Głos ws. śmierci żołnierza zabrał Marszałek Sejmu – Szymon Hołownia. – Wspólny wróg powinien nas łączyć, a nie dzielić. Winę za tę tragedię ponoszą autorytarne reżimy Rosji i Białorusi – napisał Hołownia.

– To one włożyły nóż w rękę bandyty, licząc na to, że tak podpalą Polskę. Nie dajmy się sprowokować, nie pozwólmy im na to – dodał w dalszej części swojego wpisu Szymon Hołownia.

Krzysztof Stanowski nokautuje Hołownię

Pod wpisem Szymona Hołowni natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele z nich było bardzo krytycznych wobec lidera Polski 2050, która tworzy obecnie rząd w koalicji z innymi ugrupowaniami.

– Nie, to wasz rząd wespół z tymi sukinsynami ze wschodu zagrał w tę grę – napisał Marek Miśko. Wpis skomentował również Krzysztof Stanowski, któremu wystarczyły ledwie dwa słowa, by skomentować aktualne stanowisko Szymona Hołowni. Dziennikarz miał zapewne w pamięci krytykę polityka skierowaną wobec rządu Zjednoczonej Prawicy zwiększającego środki bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy oraz zaostrzającego swoje działania wobec agresywnych migrantów. – Śmiertelny fikołek – napisał krótko Krzysztof Stanowski.

