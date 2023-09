Sebastian Kosecki, to jeden z najbardziej znanych księży, którzy udzielają się w serwisie TikTok. Niedawno duchowny ujawnił, ile naprawdę zarabiają księża.

Ks. Sebastian Kosecki był gościem dziesiątego odcinka podcastu „Mój Świat”. Podczas rozmowy opowiedział nieco szerzej o życiu księży, a także o zarobkach, na jakie mogą liczyć duchowni posługujący w Polsce.

Ksiądz, który bardzo aktywnie udziela się w serwisie społecznościowym TikTok, ujawnił m.in., ile wynosi jego pensja. Okazuje się – i tutaj możecie być zaskoczeni – że rozstrzał jest naprawdę spory.

– Moja pensja – odkąd jestem księdzem – waha się w przedziale od 1 tys. zł do 4 tys. zł. z parafii. Więc są takie rozstrzały. Wszystko zależy od miesiąca, zaangażowania – powiedział ks. Sebastian Kosecki.

Ujawnił, ile zarabiają księża

Ks. Sebastian Kosecki przyznał, że w jego przypadku dochodzi jednak pensja ze szkoły, ponieważ uczy w niej religii. – Oprócz tego mam jeszcze szkołę. Więc jeżeli pracuję również tam, to łącznie mam dwie pensje. Więc spokojnie można za to wyżyć – zdradził.

Duchowny odniósł się również do kwestii może nieco kontrowersyjnej, ale związanej z „zawodem” księdza. – Może źle to zabrzmi, ale taka jest prawda. W styczniu umarło 10 osób i był jeden ślub, a w lutym umarła jedna osoba i nie było żadnego ślubu. No więc wiadomo, że w lutym będzie dużo mniejsza pensja niż ta w styczniu. Dużo też zależy od wielkości parafii – powiedział.

Ks. Sebastian Kosecki jest bardzo aktywny w sieci. Jego konto we wspomnianym serwisie TikTok śledzi 116 tysięcy osób.

Przeczytaj również: