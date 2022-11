Incydent podczas spotkania Portugalii z Urugwajem w drugiej kolejce fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Na murawę wbiegł kibic z tęczową flagą w rękach. Na koszulce miał wymowne napisy.

Do całego zdarzenia doszło w drugiej połowie spotkania pomiędzy Portugalią i Urugwajem. W pewnym momencie mecz został przerwany, a kamery nic nie pokazywały, co sugerowało, że ktoś wbiegł na murawę. W pewnym momencie widzowie mogli zobaczyć fragment tęczowej flagi.

I faktycznie, na murawie pojawił się kibic z tęczową flagą w rękach. Homoseksualizm jest w Katarze zakazany, za eksponowanie jego symboli można nawet trafić do więzienia, co od początku imprezy budzi ogromne kontrowersje. To jednak nie wszystko.

Kibic miał na sobie również wymowną koszulkę. Z przodu znalazło się hasło „Save Ukraine” a na plecach „Respect for Iranian woman”. W ten sposób mężczyzna chciał wyrazić wsparcie dla walczących na Ukrainie, a także zwrócić uwagę na walkę z irańskim reżimem o prawa kobiet.

