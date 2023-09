Podczas wiecu wyborczego w Świdniku doszło do incydentu. Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia poinformował, że ktoś przed chwilą chciał go zaatakować. Nagrania potwierdzają, że na scenę próbowała wedrzeć się grupka z transparentem. Zatrzymali ich funkcjonariusze SOP.

W trakcie wiecu w Świdniku na scenę próbowało wedrzeć się kilku mężczyzn z transparentem związanym z ociepleniem klimatu. Szybko zatrzymali ich funkcjonariusze SOP i przekazali policji. Do sprawy odniósł się Morawiecki. „Niestety, nasi przeciwnicy polityczni wybrali taką formę protestu, wybrali takie prowokacje. Widzimy to na coraz to kolejnych spotkaniach. Zachęcamy was do normalnego funkcjonowania” – mówił.

„Tu przed chwilą ktoś próbował mnie zaatakować, ale dziękuje bardzo służbie za szybką i sprawną interwencję” – zaznaczył premier Morawiecki. Premier apelował też do uczestników wiecu, aby poprzez podniesienie flag podziękowali polskim funkcjonariuszom, także tym, którzy chronią granicę.

„Jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film „Zielona granica” chcą rozpętać festiwal pogardy. Chcą splugawić polski mundur, chcą zbezcześcić honor polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza” – mówił Morawiecki.

Incydent na wiecu @MorawieckiM w Świdniku. Premier: próbowano mnie zaatakować. Interweniowała SOP. pic.twitter.com/TPe7cq8FWE — Błażej Makarewicz (@BMakarewicz) September 22, 2023

Szef rządu zwrócił uwagę, że film najpierw pokazano za granicą. „Co ludzie za granicą mogą wiedzieć o tym, jak w Polsce dzisiaj się żyje, jakie niebezpieczeństwa Łukaszenka i Putin zgotowali nam na wschodniej granicy, na granicy białoruskiej? Co zrobiliśmy, aby przyjąć miliony Ukraińców pod nasze domy?” – kontynuował Morawiecki.

Źr. Radio ZET