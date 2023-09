Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl pokazuje poparcie dla partii politycznych już po tzw. „aferze wizowej”. Okazuje się, że sprawa w ogóle nie wpłynęła na notowania obozu władzy. Poparcie traci natomiast Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Formacja rządząca może liczyć na wysokie poparcie na poziomie 39 proc. Nie notuje tym samym żadnych zmian w stosunku do wcześniejszego badania.

Powodów do zadowolenia nie ma za to druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 30 proc. ankietowanych. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Dużo zyskuje natomiast Lewica, która z poparciem na poziomie 10 proc. notuje wzrost poparcia o 3 pkt. proc. Na Konfederację chce oddać głos 9 proc. badanych, o 1 punkt mniej niż poprzednio.

Sondaż wskazuje, że Trzecia Droga – wspólna lista PSL-u i Polski 2050 – notuje poparcie na granicy progu – 8 proc., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Przeczytaj również:

Źr. wPolityce.pl