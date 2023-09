Konfederacja podliczyła wartość dotychczasowej pomocy udzielonej przez Polskę Ukrainie i wystawiła za nią rachunek. Krzysztof Bosak pojawił się pod ambasadą Ukrainy i podczas konferencji prasowej oskarżał władze w Kijowie o brak wdzięczności.

„Jesteśmy pod ambasadą Ukrainy po to, żeby skomentować rosnące napięcia i zapowiedziane przez rząd Ukrainy działania odwetowe wobec Polski za utrzymanie ceł na produkty rolne z Ukrainy, które zaczęły niszczyć polski rynek rolny. Władze Ukrainy zapowiedziały zaskarżenie Polski do Światowej Organizacji Handlu, co samo w sobie jest niedorzecznością, bo zaskarżyć mogą całą Unię Europejską, a nie samą Polskę, oraz wprowadzenie ceł odwetowych na niektóre produkty z Polski” – mówił Bosak.

Ukraina skarży Polskę do WTO (Światowa Organizacja Handlu), a my dziś wystawiamy rachunek Ukrainie! pic.twitter.com/R85XZ1jlNF — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 19, 2023

„Ta sytuacja prowadzi nas do gorzkiego podsumowania tzw. przyjaźni prezydenta Dudy z prezydentem Zełeńskim i tzw. partnerskich stosunków pomiędzy rządem Polski a rządem Ukrainy. Widzimy, że te stosunki partnerskie nie są. One były napięte przed wojną. Także przed wojną pojawiały się elementy blokady transportowej – pamiętamy spór o pozwolenia dla kierowców ciężarówek” – kontynuował Bosak.

Ukraina skarży Polskę do Światowej Organizacji Handlu i wprowadza embargo na polskie warzywa i owoce. To absolutny skandal.



Dziś wystawiamy Ukrainie rachunek!



➡️ Pomoc militarna – 14 mld zł

➡️Pomoc humanitarna – 4,3 mld zł

➡️Pomoc finansowa – 1,6 mld zł

➡️Pomoc obywatelom… pic.twitter.com/IDCvfEjNnj — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) September 20, 2023

„Dziś mamy wielki spór o politykę handlową. W szczególności w sektorze rolnym i Konfederacja pojawia się pod ambasadą Ukrainy, żeby wystawić rachunek za pomoc. Bowiem to wszystko co Polska robi, jeżeli popatrzymy na podsumowanie kosztów, na liczby bezwzględne w relacji do PKB to jedna z najhojniejszych, o ile nie najhojniejsza polityka wobec państwa ukraińskiego. Niestety, władze w Kijowie okazują się tutaj kompletnie niewdzięczne. Uważają, że mogą Polskę traktować z góry, roszczeniowo. Że mogą nie uwzględniać bardzo skromnie i nieśmiało artykułowanych interesów państwa polskiego przez rząd PiS” – powiedział Bosak.

