Marcin Makowski, dziennikarz Wprost, nie wytrzymał po słowach Wołodymyra Zełenskiego. Opublikował na Twitterze bardzo mocny wpis.

Wołodymyr Zełenski zamieścił wpis na Twitterze, który – według wielu obserwatorów – odnosi się do Polski i stanowi nawiązanie do polskiego embargo na ukraińskie zboże.

Chodzi o te słowa prezydenta Ukrainy: „Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem”.

We opened a temporary sea export corridor. We’re working to preserve land routes. Alarmingly, some in Europe play out solidarity in a political theater—turning grain into a thriller. They may seem to play their own roles. In fact they’re helping set the stage for a Moscow actor.