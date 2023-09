Andrzej Duda zabrał głos ws. słów Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nie wymienił wprawdzie Polski wprost, aczkolwiek sugestia była dość jasna.

Chodzi o wpis, który pojawił się na Twitterze Zełenskiego i – według wielu ekspertów – stanowi nawiązanie do polskiego embargo na ukraińskie zboże. – Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem – napisał Zełenski.

Russia has blocked our Black and Azov sea ports and continues to target our Danube ports with missiles and drones. It tries to weaponize global food shortages in exchange for recognition of some, if not all, of the captured territories. Russia is launching food prices as weapons.