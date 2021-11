Wiceszef polskiego MSZ, Paweł Jabłoński na antenie radia RMF FM przekazał bardzo niepokojące informacje. Poinformował, że Białorusini planują wyposażyć imigrantów w broń palną. Ich celem mieliby być polscy Strażnicy Graniczni.

„Mamy informacje i to są informacje w zasadzie jawne, że pojawiają się pomysły by część z tych migrantów wyposażyć w broń palną, żeby mieli możliwość zaatakowania polskich strażników granicznych” – oświadczył Jabłoński na antenie radia RMF FM.

Wiceszef MSZ nie chciał jednak ujawnić wszystkich szczegółów. „Nie mogę zdradzać wszystkich szczegółów, natomiast sytuacja jest naprawdę bardzo napięta i w każdej chwili może dojść do jej zaostrzenia” – ostrzegł Jabłoński.

„Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że mamy do czynienia z partnerem nieobliczalnym, z partnerem, który mamy nadzieję gdzieś w pewnym momencie się zatrzyma, ale nie wiemy, który to będzie moment. Musimy być gotowi do tego, że będzie dochodziło do bardzo poważnego zaostrzenia sytuacji” – dodał Jabłoński.

Wiceminister ocenił, że do pełnoskalowej wojny w najbliższym czasie raczej nie dojdzie. „Myślę, że do wojny jest jeszcze bardzo daleko, że jest to scenariusz mało prawdopodobny. Nie sądzę, żeby władza białoruska była dzisiaj gotowa na tego rodzaju działania. Myślę, że celem tego działania jest destabilizacja” – powiedział Jabłoński.

