Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podał się do dymisji. To kolejna rezygnacja ze stanowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego. We wtorek o swojej rezygnacji poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jacek Czaputowicz funkcję ministra spraw zagranicznych pełni od 9 stycznia 2018 roku, gdy został następcą Witolda Waszczykowskiego. Wcześniej, od września 2017 roku, był podsekretarzem stanu w MSZ.

Dziś Czaputowicz poinformował o swojej dymisji. „Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmianę na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej” – informuje MSZ.

To kolejna dymisja w rządzie Mateusza Morawieckiego w ostatnich dniach. We wtorek o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia poinformował Łukasz Szumowski. Dzień wcześniej do dymisji podał się także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Źr.: TVP Info, TVN24