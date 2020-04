Klaudia Jachira nie przestaje zaskakiwać. Tym razem w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zwróciła się bezpośrednio do wyborców. Posłanka Koalicji Obywatelskiej pochyliła się nad stanem opozycji w Polsce. Sama przyznała, że jest ona… „beznadziejna”.

Jachira już niejednokrotnie wywoływała spore zamieszanie i wiele kontrowersji publikując nagrania w mediach społecznościowych. Z reguły posłanka ostro atakowała obóz rządzący i nie inaczej było tym razem. Ale w pewnym momencie parlamentarzystka postanowiła pochylić się nad kondycją opozycji na polskiej scenie politycznej.

Co zaskakujące, posłanka ma raczej złą opinię o obozie politycznym, do którego sama należy. „Sytuacji wcale nie polepsza fakt, że na każdym kroku słyszę, jaka ta opozycja jest zła i słaba. Ok. Jesteśmy beznadziejni. Biorę za to odpowiedzialność” – mówi Jachira na nagraniu.

„Ale powiem wam szczerze. W końcu to wy nas wybraliście i jakby nie było politycy odzwierciedlają społeczeństwo przynajmniej w jakimś stopniu.” – stwierdziła Jachira. „Jeśli jesteście na kogoś bardzo źli, to za 3,5 roku go po prostu nie wybierajcie” – podsumowała.

Źr. tvp.info; facebook