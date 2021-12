Klaudia Jachira znów wywołała gigantyczne kontrowersje. Tym razem posłanka postanowiła przerobić znaną kolędę, co wzbudziło spore oburzenie wśród społeczności internetowej.

Klaudia Jachira lubi dolać oliwy do ognia. Posłanka regularnie głosi kontrowersyjne opinie i łamie schematy, co doprowadza jej przeciwników do wrzenia. Ostatnio, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, znów postanowiła „namieszać”.

Tym razem Jachira uznała, że… przerobi znaną kolędę pt. „Wśród nocnej ciszy”. Posłanka stwierdziła, że zmodyfikuje jej tekst, zaśpiewa, a następnie opublikuje nagranie w internecie. Jak pomyślała, tak zrobiła, a jej wykon trafił do mediów społecznościowych.

Co w swoim utworze wyśpiewuje Jachira? Oto jeden z cytatów: „Wśród nocnej ciszy ktoś zamarza w lesie. Wstańcie strażnicy, dziecię się rodzi. Czym prędzej się ubierajcie, na Białoruś wypychajcie, pożegnać pana. Poszli, wypchnęli dzieciątka małe. Wszystkie rozkazy wykonane”.

Jachira przerobiła kolędę. W sieci zawrzało

Po opublikowaniu nagrania z udziałem Jachiry, w sieci zawrzało. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Konfederacji, którzy skomentowali wykonanie na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. „Jeśli nie widzieliście jeszcze świątecznych życzeń od posłanki Koalicji Obywatelskiej to zostawiamy. Oglądacie na własną odpowiedzialność” – napisano.

Jeśli nie widzieliście jeszcze świątecznych życzeń od posłanki Koalicji Obywatelskiej to zostawiamy.



Oglądacie na własną odpowiedzialność. pic.twitter.com/H2E3RrakTx — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) December 23, 2021

„Kolęda” w wykonaniu Klaudii Jachiry nie umknęła również uwadze dziennikarzy TVP. Komentował ją w swoim programie „Jedziemy” jeden z czołowych przedstawicieli telewizji publicznej, Michał Rachoń. „Polscy strażnicy graniczni i wojsko w czasie świąt będą pilnować naszego bezpieczeństwa i należy im się za to ogromny szacunek” – powiedział dziennikarz.

#Jedziemy | 💬@michalrachon: Polscy strażnicy graniczni i wojsko w czasie świąt będą pilnować naszego bezpieczeństwa i należy im się za to ogromny szacunek. A co proponuje pani #Jachira łącząc klimat świąteczny z tą sprawą? ⤵️ pic.twitter.com/lOReg9hKmS — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) December 24, 2021

Na tym jednak nie koniec. W dniu Wigilii Jachira zamieściła kolejny wpis. Tym razem na Twitterze. „W tym roku świąteczne życzenia Jarosław Kaczyński przekaże za pomocą Pegasusa” – napisała posłanka.