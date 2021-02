Klaudia Jachira opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym skomentowała niedawną konferencję Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Niedawno liderzy Koalicji Obywatelskiej ogłosili plan powołania tzw. „koalicji 276”.

Klaudia Jachira opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym przedstawiła swoje zdanie na temat tzw. „koalicji 276”. W sobotę Borys Budka zapowiedział m.in. powołanie tzw. „koalicji 276”, czyli sojuszu opozycji: KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Budka twierdzi, że opozycja już teraz mogłaby wygrać wybory. Stwierdził, że 276, to liczba posłów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta.

Gdy to mówił za jego plecami widniało duże logo z napisem „Koalicja 276”. Poniżej umieszczono logotypy partii opozycyjnych, które mogłyby wejść w skład takiego sojuszu. Obok Koalicji Obywatelskiej widniały tam loga Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Problem w tym, że inicjatorzy akcji najwyraźniej zapomnieli zapytać potencjalnych sojuszników o pozwolenie na wykorzystanie ich symboli.

Klaudia Jachira krytycznie o formie ogłoszenia koalicji

Klaudia Jachira przyznała, że sam pomysł sojuszu ugrupowań opozycyjnych popiera, ale nie podoba jej się forma. „Bardzo się cieszę, że powstał taki pomysł jak koalicja 276, źle, że nie zostali o nim wcześniej poinformowani przyszli koalicjanci, może wypadałoby zrobić krok wstecz, przeprosić za to i zaprosić do rzetelnej rozmowy, by za 2,5 roku zbudować wspólne listy” – mówi na nagraniu.

Na tym nie koniec jej żali, bo okazało się, że… również ona nie wiedziała o planie takiej koalicji, choć należy do klubu KO. „Czy nie uważacie, że to dziwne, że ja będąc członkinią klubu KO nie wiedziałam nic o tym pomyśle i dowiedziałam się o tym z internetu, tak jak wszyscy inni?” – zastanawia się Jachira.

To nie wszystko, bo posłanka krytycznie oceniła również brak jakiejkolwiek kobiety podczas konferencji liderów PO. „Jak bardzo trzeba być oderwanym od rzeczywistości, by znowu o tym wielkim nowym projekcie opowiadało i urządzało nam świat dwóch mężczyzn (…). Czy w Platformie, opozycji brakuje kobiet?” – dopytuje.

