Krzysztof Jackowski jest najbardziej znanym polskim jasnowidzem. Czasami wypowiada się także na tematy polityczne. Tym razem w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” postanowił podzielić się wizją dotyczącą przyszłości Jarosława Kaczyńskiego.

Jackowski w swoich wcześniejszych wypowiedziach już kilkukrotnie twierdził, że miał wizję wskazującą, że kolejnych wyborów w Polsce nie będzie. Choć na razie nie wiadomo, dlaczego miałoby się tak stać, to już niebawem przekonamy się, czy tym razem jasnowidz miał rację. Wybory parlamentarne zgodnie z prawem powinny odbyć się w tym roku.

Swoje przewidywanie powtórzył w swoim najnowszym wystąpieniu. „Coś się stanie takiego, że nie będzie wyborów. To będzie sytuacja nadzwyczajna. Stan wojenny. Stan wyjątkowy. Nie będzie rządził nami rząd tylko Komisja Tymczasowa” – powiedział Jackowski opisując swoją wizję.

Jackowski podzielił się również swoją wizją dotyczącą przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli to się sprawdzi, to będzie to bardzo zły okres dla prezesa PiS. „Czeka go upokorzenie. To upokorzenie przyniesie mu jego własny rząd. Ludzie ocenią to wszystko i przejrzą na oczy. Będzie za późno” – powiedział.

Usłyszał pytanie, co w tej sytuacji zrobi Kaczyński. Jackowski odparł rozbrajająco. „Będzie głaskał swojego kota” – stwierdził.

Źr. se.pl