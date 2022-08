Wbrew pozorom oszustwa telekomunikacyjne są bardzo powszechne. To jest coś, co dotyka codziennie wielu ludzi. Niestety, w tej kwestii świadomość zagrożeń jest nadal bardzo niewielka. Najwidoczniej wciąż mówi się o tym zbyt mało. A jest to prawdziwa plaga, a oszuści mają coraz to nowsze sposoby na oszustwa. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj powiedzieć więcej o oszustwach telekomunikacyjnych, aby jak najwięcej osób miało szanse na to, aby się przed nimi obronić. A jest to wręcz dziecinnie proste. Zobaczcie, co możecie zrobić, aby uchronić się przed wpadnięciem w sidła krętaczy.

Jak działają oszuści telekomunikacyjni?

Na pewno chociaż raz dostaliście SMS-a, w którym nakłania się was do kliknięcia linku, który jest tam zawarty. Mogliście także spotkać się z informacjami o tym, że trzeba dopłacić do jakieś usługi poprzez specjalnie wygenerowany link. Czasami to prostu fałszywe telefony, gdzie osoby po drugiej stronie słuchawki przedstawiają się np. jako pracownicy banków czy innych zawodów, które wzbudzają powszechne zaufanie. Mają różnego rodzaju sposoby, aby ich numer wyświetlał się inaczej, co w ogóle usypia czujność. Na przestrzeni lat było już sporo różnych sposobów, z których oszuści korzystali. Wszystkie były nagłaśniane, aby przestrzec jak najwięcej osób.

Wciąż jednak mówi się o tym za mało, bo coraz to nowe osoby padają ofiarą oszustów telekomunikacyjnych. A bardzo ciężko jest odnaleźć osobę, która jest za to odpowiedzialna. To trochę jak szukanie igły w stogu siana. Potrafią się bardzo dobrze kamuflować. Całe szczęście w bardzo prosty sposób można bronić się zarówno przed oszustami, jak i przed osobami, z którymi rozmawiać nie chcemy.

Sposób na oszustwa

Można w bardzo szybki i prosty sposób obronić się przed oszustami telekomunikacyjnymi, a także przed np. natrętnymi telemarketerami. Wystarczy, że każdy numer zostanie przez was sprawdzony w wyszukiwarce internetowej. Są nawet od tego specjalne strony – wystarczy zobaczyć, jak internauci sobie z tym radzą. Oceniają i opiniują poszczególne numery, co doskonale widać na https://infonumer.pl/numer-telefonu/222571145. Ktoś, kto będzie szukał tego numeru, od razu zobaczy jak złą ma opinię i może go bez wyrzutów sumienia odrzucić, i nie musi się zastanawiać, kto znajduje się po drugiej stronie.

Jeśli jednak chcecie inne, szybsze rozwiązanie – wystarczy, że zainstalujecie aplikację, która już w momencie dzwonienia sprawdzi dla was, kto do was dzwoni i wyświetli wam na ekranie telefonu najważniejsze informacje o właścicielu danego numeru. Często takie aplikacje pozwalają na ustawienie własnych filtrów, dzięki czemu wiele połączeń jest automatycznie odrzucanych, zanim na dobre do nas zadzwonią.

Tak niewiele wystarczy, aby być bezpiecznym i nie stracić czasu, energii, a często również pieniędzy i danych wrażliwych, po które oszuści niewątpliwie telefonują. Wystarczy zrobić jedno: sprawdzanie kto dzwonił na infonumer.pl.

O sposobach oszustów i radzenia sobie z nimi można przeczytać więcej tutaj.

