Wybór nowej literatury to nie lada wyzwanie. W szczególności, gdy półka z książkami ugina się pod ich ciężarem, a ich posiadacz przeczytał już każdy możliwy tom swojego ulubionego autora. Książek pisarzy wartych polecenia jest jednak znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Jak wybrać tytuł, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego mola książkowego?

Dlaczego warto czytać książki?

Czytanie książek od wieków jest popularną formą spędzania czasu wolnego. Jednak oprócz przyjemności z zagłębienia się w ciekawą historię to również świetny trening dla mózgu. To dlatego, że podczas śledzenia tekstu i wyobrażeń imaginacji świata przedstawionego przez autora uruchomiona zostaje prawa półkula mózgu, która odpowiada za wyobraźnię. Dodatkowo regularne czytanie wpływa na poprawę koncentracji.

Jednak to nie wszystkie zalety dotyczące czytania książek. Skanowanie słów podczas oddawania się lekturze uwalnia od stresu i uspakaja. Według badań z 2009 roku czytanie literatury jest bardziej kojące niż spacer czy słuchanie muzyki. Okazuje się, że nawet paręnaście minut dziennie poświęconych na relaksie ze swoją ulubioną powieścią zmniejsza poziom stresu aż do 70%.

Oprócz wymienionych korzyści z czytania należy wspomnieć, że książki kształtują charakter, pogłębiają wiedzę, wzbogacają słownictwo, poprawiają jakość snu oraz spowalniają rozwój choroby Alzheimera. Wobec tego warto odwiedzić stronę internetową taką jak np. https://skupszop.pl/wydawnictwo/swiat-ksiazki, aby kupić interesującą książkę po okazyjnych cenach.

Jaki gatunek książki wybrać?

Każdy czytelnik ma swoje preferencje odnośnie do gatunków książek, po które sięga. Wiele stron takich jak skupszop.pl proponuje powieści różnego typu. Są to między innymi książki fantasy, horrory, kryminały, sensacje, thrillery czy też romanse. Dzięki tak ogromnej rozbieżności w tytułach zarówno najmłodsi, jak i bardziej dojrzali czytelnicy znajdą coś dla siebie. Natomiast jeśli zamiłowanie do książek nie jest skonkretyzowane, zawsze można zasugerować się opiniami i rekomendacjami przyjaciół czy znawców literatury.

Czym charakteryzuje się dobra książka?

Wielu pisarzy stara się zdobyć uznanie i sympatię jak największej liczby czytelników. Jednak każdy autor posiada swój styl pisania, który nie jest w stanie spodobać się każdemu. Stylów pisarskich jest tyle, co gustów, jednak są powszechne kryteria, które świadczą o tym, że książka jest po prostu dobra.

Przyzwoicie napisana powieść to przede wszystkim interesująca historia i możliwość utożsamienia się z jej postaciami. Opowiadania, w których bohaterowie borykają się z podobnymi problemami i zagwozdkami życiowymi, dają czytelnikowi możliwość wspólnego przeżywania niektórych wątków. Wtedy odbiorca ma poczucie zrozumienia i poczucia bliskości z autorem. Poza tym pojawiające się w niektórych fragmentach książki wstawki humorystyczne zawsze urozmaicają historię. Dodatkowo właściwie napisana powieść wzbudza różne emocje, takie jak np. gniew, smutek, radość i strach.

