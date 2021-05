Zbliżający się sezon letni sprawia, że czas pomyśleć o wyposażeniu działki lub ogrodu. Relaks na świeżym powietrzu to dla wielu osób najlepsza forma odpoczynku. Jeśli zatem jesteśmy właścicielami ogrodu, warto zastanowić się, jakie krzesła drewniane kupić. Najlepszym materiałem na meble ogrodowe jest dobrze zaimpregnowane drewno. Na co zwrócić uwagę przy wyborze krzeseł ogrodowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze krzeseł ogrodowych? Jak zadbać o drewniane meble ogrodowe? Rozkładane krzesła ogrodowe – wygoda i elegancja Całe zestawy ogrodowe

Na co zwrócić uwagę przy wyborze krzeseł ogrodowych?

Drewniane krzesła ogrodowe na lato to najlepszy wybór na działkę i do ogrodu. Sprawdzą się praktycznie w każdym miejscu, niezależnie od tego, czy lubimy nieposkromiony angielski ogród, czy poukładany i elegancki styl. Drewno, jako materiał naturalny jest bardzo przyjemny w dotyku i stosunkowo lekki. Warto zwrócić uwagę na wagę krzeseł. W wielu przypadkach meble są przestawiane na terenie całego ogrodu, np. gdy szukamy cienia bądź słońca. Dlatego lepiej nie kupować ciężkich modeli, które będą trudne w przenoszeniu dla osób starszych czy dzieci. Każde krzesło ogrodowe musi być wygodne. To jedna z najważniejszych zasad. W końcu możemy w nich spędzać nawet kilka godzin. Krzesła ogrodowe, jak każde inne meble, muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich zasad ergonomii. Oparcie musi być tak wyprofilowane, aby zgadzało się z naturalną krzywizną kręgosłupa. Dzięki temu będziemy spędzali w ogrodzie dużo czasu, a w okresie letnim nie ma lepszego rozwiązania na spędzenie wolnego czasu.

Warto także zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonano krzesła. Drewno do ogrodu musi być odpowiednio zaimpregnowane. Farba powinna chronić meble przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych: zarówno intensywnym słońcem, jak i wilgocią. Opady deszczu mogą powodować powstawanie pleśni na powierzchni mebli. Promienie UV wpływają na powolne zanikanie koloru drewna. Drewno krzeseł ogrodowych musi być kilka razy pomalowane farbami posiadającymi atesty, ponieważ ma kontakt z ludzkim ciałem.

Jak zadbać o drewniane meble ogrodowe?

Jeśli kupiliśmy eleganckie meble do ogrodu, trzeba o nie zadbać. Na szczególną uwagę zasługuje drewno. W momencie, gdy zaczyna padać, lepiej schować krzesła pod dach. W ten sposób przedłużymy ich żywotność. Warto także sprawdzić, czy farba nie odprysnęła. W okresie jesienno-zimowym drewniane krzesła ogrodowe muszą być schowane w garażu lub schowku. Wilgoć, opady deszczu czy śniegu mogą szybko zniszczyć nawet najbardziej wytrzymałe i najlepiej zaimpregnowane drewno. W tym wypadku wiele zależy od naszego działania, o czym warto pamiętać.

Rozkładane krzesła ogrodowe – wygoda i elegancja

Kolejny idealny produkt na lato to lekkie krzesła drewniane z opcją rozkładania. Takie meble zajmują mało miejsca w schowku i w aucie. Można je zabrać w podróż, ponieważ są lekkie. Sprawdzą się nie tylko w ogrodzie, lecz także można ich używać podczas odpoczynku na rzeką lub na plaży.

Całe zestawy ogrodowe

Jeśli chcemy zainwestować zarówno w stół, jak i krzesła do ogrodu, warto zainwestować w cały komplet. W ten sposób nie musimy poszukiwać elementów pasujących do siebie. W zestawie wszystkie elementy stanowią jedną i spójną całość. Obecnie w sklepach jest bardzo dużo kompletów z większą lub mniejszą liczbą części. Jeśli nie mamy w ogrodzie dużo przestrzeni, wystarczy kupić mały stolik i dwa krzesła. W przypadku wielkich ogrodów i wieloosobowej rodziny sprawdzą się duże stoły i 6 lub nawet 8 krzeseł.