Niewielkie firmy w sposób szczególny powinny skupić się na ochronie danych osobowych. Wbrew pozorom jest to dość problematyczne, tym bardziej, że takie podmioty dysponują niewielką ilością środków na takie przedsięwzięcia. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą mieć szczególne znaczenie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższym wpisem, który rozwieje potencjalne wątpliwości naszych czytelników.

Hasła dostępu na firmowych urządzeniach

Każde urządzenie firmowe powinno posiadać hasło dostępu, które wykorzystywane jest przy logowaniu. Mowa nie tylko o komputerach, ale również tabletach i smartfonach. Pracownicy powinni wyrobić sobie nawyk blokowania sprzętu chwilę po tym, jak praca zostanie przerwana- w tym celu wykorzystuje się kombinację „Windows” + „L”. W ten sposób możliwe jest ochronienie prywatnych danych przed nieuprawnionym osobnikiem. Zaawansowane urządzenia umożliwiają wykorzystanie linii papilarnych.

Oprogramowanie antywirusowe

Antywirus to jedno z rozwiązań, które może skutecznie chronić przed cyberprzestępstwami. Nowoczesne programy dają wiele możliwości- oprócz skanowania dysku powszechne jest również namierzanie zgubionego sprzętu, zdalne usuwanie danych, wyszukiwanie luk w bezpieczeństwie. Warto zwrócić uwagę na recenzję najlepszych płatnych programów antywirusowych– to właśnie ona dostarczy informacji w zakresie tego, które oprogramowanie w sposób szczególny jest godne uwagi. Na tej podstawie wybierzemy możliwie najlepszą możliwość, która zmaksymalizuje bezpieczeństwo danych w niewielkiej firmie.

Wirtualna sieć prywatna

Często szukamy zróżnicowanych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. Rozwiązań jest stosunkowo wiele. Warto jednak przemyśleć możliwości VPN. Jest to pewnego rodzaju wirtualna sieć, która przekierowuje ruch internetowy do specjalnie przystosowanego serwera. Dzięki temu możliwe jest ukrycie swojego IP- odbierane i wysyłane dane są odpowiednio szyfrowane, w konsekwencji haker nie może ich z łatwością przechwycić. Istnieje wiele programów VPN- różnią się od siebie ceną, opiniami i poziomem bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że biznesowa sieć może zagwarantować bezpieczeństwo również pracownikom w domowych warunkach.

Ograniczenie wykorzystywania przenośnych nośników danych

W małej firmie powinniśmy zmniejszyć częstotliwość wykorzystywania przenośnych nośników danych, które znane są jako „Pendrive”. O ile jest to wygodne rozwiązanie, to jednak znacząco zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do kradzieży, ewentualnie do utraty danych. Unikniemy również sytuacji, w której na dysku mogłoby zainstalować się złośliwe oprogramowanie. System Windows oferuje możliwość ograniczenia możliwości co do zapisywania dla USB, a nawet całkowitego wykluczenia takich urządzeń. Jest to rozwiązanie, które jak najbardziej warto jest wziąć pod uwagę.

Kopie zapasowe

Dyski twarde mogą niestety ulec uszkodzeniu. Jest to bardzo przykre zjawisko, bowiem wszelkie dane niekiedy znikają. Dlatego tak ważna jest kopia zapasowa[1] . Jest to skuteczne zabezpieczenie zarówno przed awarią sprzętu, jak i przed naszym roztargnieniem. Jeśli zależy nam na szybkim i łatwym wykonywaniu tego typu czynności, to warto ręcznie kopiować plik na zewnętrzne, zaufane nośniki. Alternatywnym rozwiązaniem jest specjalistyczne oprogramowanie- umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Częstym zjawiskiem jest też tworzenie kopii na zewnętrznych serwerach, które powszechnie znane są jako „chumra”. Możliwości w tym zakresie jest naprawdę wiele.

Materiał zewnętrzny partnera