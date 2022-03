Czasy pandemii nie są bezpieczne. Niepokojąc się o przyszłość, wiele osób szuka alternatywnych metod lokowania kapitału. Trudno przewidzieć, w jaki fundusz warto zainwestować. Coraz częściej nie są tego pewni nawet sami doradcy inwestycyjni, a konta oszczędnościowe i lokaty nie dają praktycznie żadnych zysków. W tej sytuacji coraz więcej osób skłania się ku kryptowalutom. Są one okazją do bezpiecznego zainwestowania pieniędzy i antidotum na wzrastającą w zastraszającym tempie inflację.

Gdzie kupić kryptowaluty?

Najbezpieczniejszym miejscem do tego celu jest giełda kryptowalut. Kryptowaluty są dostępne również w kantorach. Możesz zacząć inwestowanie nawet od kilku dolarów, w zależności od wybranego rodzaju kryptowaluty. Wbrew pozorom zakup jest szybki i prosty. Można go dokonać całkowicie online. Radzimy wybrać giełdę kryptowalut, która umożliwia wykonywanie transakcji w języku polskim, bo w razie problemów łatwiej będzie uzyskać wsparcie.

Jednym z najpopularniejszych tego rodzaju miejsc jest polska giełda kryptowalut BitBay. Możesz tam kupić nie tylko bitcoin, lecz także ponad 30 innych kryptowalut. Jeżeli szukasz miejsca o międzynarodowym zasięgu i jeszcze większym wyborze kryptowalut, to polecamy Ci Binance. Ta giełda jest czynna non stop, 24/7. Oferuje transakcje oraz wsparcie w języku polskim. Obsługuje ponad 100 kryptowalut.

Jak wnieść opłatę za kryptowalutę?

Za kryptowaluty nie możesz zapłacić gotówką. Dlatego kupowanie ich jest związane z koniecznością posiadania konta walutowego. Do jego założenia niezbędne będzie potwierdzenie twojej tożsamości. Musisz więc mieć ważny dowód osobisty oraz czynne bankowe elektroniczne konto.

Na giełdzie będziesz mógł swobodnie sprawdzać, jaki jest np. kurs ethereum. Obecność na giełdzie kryptowalut da ci również możliwość swobodnego ich kupowania oraz sprzedawania. Aby bezpiecznie je przechowywać i wykonywać transakcje, potrzebny będzie elektroniczny portfel kryptowalut. Jednymi z najpopularniejszych są m.in.: Exodus, Atomic Wallet i Coinomi. Często portfele kryptowalut mają też dodatkowe zabezpieczenia. Mogą być desktopowe lub mobilne. Założenie takiego portfela najczęściej zaczyna się od konfiguracji urządzenia, na którym będzie docelowo zainstalowany.

Na co uważać, gdy inwestujesz w kryptowaluty?

Tak samo jak w przypadku każdej innej inwestycji, trzeba śledzić wahania kursów. Mogą one być naprawdę drastyczne, dlatego musisz to robić na bieżąco. Sposobem na zmniejszenie ryzyka jest sukcesywne kupowanie kryptowalut oraz trzymanie się obranej strategii inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty to zajęcie długoterminowe. Aby więc osiągnąć zyski, musisz być cierpliwy.

