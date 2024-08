Bataty, nazywane też słodkimi ziemniakami, to doskonałe źródła błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy czy witaminy A. Wyróżnia je charakterystyczny, lekko słodkawy smak, piękny kolor i rozpływająca się w ustach struktura. Jak przygotować te warzywa, by zachwycić gości?

Co można przyrządzić z batatów?

Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na wykorzystanie batatów jest zrobienie z nich frytek. Z tych słodkich warzyw powstają pyszne, chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku łódeczki, które sprawdzą się jako przekąska oraz element całego dania np. z burgerem lub kotletem i surówką.

Pieczone w kawałkach bataty z przyprawami mogą stanowić element sałatki warzywnej z sosem na bazie oliwy z oliwek lub jogurtu naturalnego. Świetnie sprawdzają się również jako baza do zupy krem w połączeniu z kwaśną śmietaną i chrupiącymi grzankami.

Można je wykorzystać w gulaszu, jako składnik jesiennych gnocchi, a nawet niektórych deserów. Nic jednak nie zaskoczy Twoich gości tak, jak bataty pieczone w piekarniku z wyjątkowymi dodatkami. To niezwykle aromatyczny i rozgrzewający posiłek, który musisz przygotować przy najbliższej okazji!

Bataty pieczone w piekarniku – wyjątkowy przepis

Do przygotowania pysznego posiłku ze słodkich ziemniaków potrzebujesz:

czterech batatów;

czterech czerwonych cebul;

kilku ząbków czosnku;

czterech łyżek oliwy z oliwek;

świeżej papryczki chili;

kremowy ser Apetina w bloczku;

dwóch solidnych garści świeżego jarmużu;

łyżki soku z cytryny;

soli i pieprzu do smaku.

W pierwszej kolejności uruchom piekarnik, by rozgrzał się do 180 stopni Celsjusza. Oczyść i osusz bataty, a potem przekrój je wzdłuż na połówki i umieść na blasze pokrytej papierem do pieczenia. Polej dwiema łyżkami oliwy z oliwek i posyp solą. Następnie pokój cebulę w piórka i wymieszaj z niewielką ilością oliwy, sokiem z cytryny i solą. Połóż ją na drugiej blaszce.

Kiedy piekarnik będzie już nagrzany, włóż obie blachy do środka. Bataty piecz około 45 minut, a cebulę przez mniej więcej pół godziny. W tym czasie zagotuj wodę w garnku. Do wrzącej cieczy wrzuć jarmuż. Odcedź go po około 30 sekundach i polej zimną wodą.

Następnie drobno pokrój papryczkę chili oraz czosnek i podsmaż na rozgrzanej reszcie oliwy z oliwek. Po chwili dodaj zielone liście i wszystko dokładnie wymieszaj. Całość posyp solą i pieprzem według uznania.

Kiedy bataty się już upieką, wydrąż ze skórek ich mięciutkie wnętrze. W dużej misce wymieszaj słodkie ziemniaki z podsmażonym jarmużem oraz upieczoną cebulą. Tak przygotowany farsz przełóż do skórek i posyp całość pokruszonym w palcach serem Apetina. Aby jeszcze bardziej urozmaicić posiłek, możesz dodać do nadzienia, np.:

suszone pomidory;

oliwki;

kapary;

świeżą kolendrę;

natkę pietruszki;

prażone ziarna słonecznika.

Zamiast sera w bloczku sprawdzą się także gotowe snacki Apetina w postaci niewielkich kostek, które efektownie zaprezentują się na batatach. Możesz postawić np. na wersję z chili lub czosnkiem i zielonymi oliwkami. Śmiało sięgaj również po ulubione przyprawy, np.: oregano, bazylię, suszony czosnek i nie tylko.

Z czym podawać bataty pieczone w piekarniku?

Bataty, podobnie jak zwykłe ziemniaki, świetnie pasują do wielu różnych składników. Można je serwować z szeregiem mięs, np. żeberkami w sosie, grillowanym stekiem czy pieczonym kurczakiem. Doskonale uzupełnią także smak pieczonych ryb z nutą cytrusów oraz owoców morza.

Słodkie ziemniaki z powyższego przepisu idealnie sprawdzą się w zestawieniu z podsmażonymi krewetkami z czosnkiem i chili. Warto zapiec całość także pod pierzynką z tartej mieszanki sera cheddar oraz mozzarelli Apetina. Poza tym można uzupełnić je świeżą, pełną witamin sałatką, z takich składników jak:

roszponka;

awokado;

pomidorki koktajlowe;

suszone pomidory;

oliwa z oliwek;

sok z cytryny.

Możesz zaserwować gościom pieczone bataty z ciekawymi dipami. Sprawdzą się do tego, np. sos czosnkowy oraz tzatziki. Dobry wybór stanowi również słodki ziemniak z jajkiem sadzonym, z idealnie płynnym żółtkiem. Skorzystaj z tych propozycji, a Twoi bliscy z pewnością będą zachwyceni. Smacznego!

Artykuł sponsorowany