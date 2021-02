Patryk Jaki na antenie telewizji TVN nie pozostawił suchej nitki na lidera Platformy Obywatelskiej, którzy w sobotę przedstawili nowy plan. Polityk Zjednoczonej Prawicy podsumowując konwencję PO przyznał, że była ona „zabawna”. Dodał, że liczy na to, iż główna partia opozycyjna będzie organizowała ich więcej.

Patryk Jaki zwrócił przede wszystkim uwagę, że PO nie zaproponowała zupełnie nic nowego. „Wracając do wątku głównego naszej dyskusji, to znaczy konwencji Platformy Obywatelskiej, to powiem tylko tyle, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Nic się nie zmienia od lat, to znaczy jej główny przekaz jest taki – wszystko co złe, to jest PiS. Po drugie jak dojdziemy do władzy, to odwrócimy wszystko, co zrobił PiS. No i po trzecie – dalej nie mamy programu.” – wymieniał.

„Prawie już mamy program, ale mamy teraz recepty, no i w ramach tych recept, tych nowych recept, mówią, że tak – specjalnie oglądałem tę konwencję i zapisałem” – mówił Jaki. „Zmienimy TK, zmienimy Sąd Najwyższy, zmienimy KRS, zlikwidujemy TVP Info, laptopy dla dzieci, które już obiecywał Tusk” – wymieniał europoseł.

Jaki kpi z konwencji PO

„Jednym słowem (…) nie ma kompletnie nic nowego. Plus oczywiście doszły jeszcze takie fragmenty jak to, że będziemy walczyli o czyste powietrze. Mimo że jak Platforma rządziła wydawała znacznie mniej na czyste powietrze, niż wydaje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość.” – podkreślił Jaki.

„Będziemy mieli rekompensatę do edukacji. To Trzaskowski, który mówił, obiecywał już w Warszawie, 100 zł dla każdego dziecka. I do dzisiaj tego nie ma, możecie popytać w Warszawie. Środowisko, wszyscy pamiętamy „Czajkę”, dlatego – jednym słowem – to wszystko jest naprawdę śmieszne” – powiedział Jaki.

„A najśmieszniejsze było to, że Rafał Trzaskowski mówił, że najważniejsze dla Platformy i dla niego to jest to, żeby wydawać więcej na służbę zdrowia. (…) nie wiem, czy państwo wiecie, że sam prezydent Trzaskowski, jako prezydent Warszawy, procentowo wydaje mniej na służbę zdrowia niż nawet jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dlatego, proszę państwa, ta cała konwencja była tak zabawna, że jedyne o co my możemy zaapelować, to żeby Platforma organizowała więcej takich konwencji. Wtedy będziemy czuli się bardziej stabilnie” – podsumował Jaki.

Źr. wPolityce.pl