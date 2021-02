Jarosław Jakimowicz od pewnego czasu mierzy się z ciężkimi oskarżeniami o gwałt podczas konkursu Miss Generation 2020. Sprawę nadal wyjaśniają śledczy, a sam aktor podjął kroki prawne względem osób, które mają go pomawiać. W niedzielę opublikował kolejne oświadczenie, które tym razem dotyczy jego żony.

Jakimowicz przyznał, że od kilku tygodni jest celem ataków „opartych na pomówieniach i kłamstwach”. Potwierdził po raz kolejny, że wystąpił już na drogę prawną przeciwko głównemu autorowi owych ataków.

„Niestety, kilka dni temu celem ataków stała się moja żona. Ktoś ją oczernia, rozsiewa nieprawdziwe informacje , próbuje ją zdyskredytować w oczach pracodawców, znajomych, rodziny. Co gorsza – podszywa się pod jej osobę w mediach społecznościowych” – pisze dalej Jakimowicz.

Prezenter TVP poinformował, że nieustalony dotąd sprawca bądź sprawcy zakładają w mediach społecznościowych fałszywe profile. Chodzi o portale Facebook. Instagram, Twitter i Linked In.

Jakimowicz zgłosił sprawę na policję

„Rozsyła zaproszenia do grona znajomych, wiadomości, zamieszcza komentarze pod publikowanymi postami. Podkreślam – nie Ona jest właścicielką tych profili. Nie ma nic wspólnego z podejmowanymi w ten sposób działaniami” – zapewnia Jakimowicz. Zapewnił, że sprawę kradzieży tożsamości zgłosił na policję i liczy na szybkie ustalenie sprawcy.

Aktor podkreślił, że jego żona nie jest osobą publiczną. „Nigdy nie aspirowała do tej roli. Zawsze stroniła od obecności w mediach. Uszanujcie, proszę jej decyzję! Apeluję również do przedstawicieli niektórych mediów, które próbują nagabywać osoby postronne, rodzinę, znajomych, dzwoniąc do nich, usiłując zdobywać informację na temat Jej życia prywatnego – proszę, dajcie mojej Żonie spokój… Uszanujcie jej prywatność.” – apeluje Jakimowicz.

Źr. Instagram; TVP Info