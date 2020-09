Jarosław Jakimowicz wspólnie z Magdaleną Ogórek prowadzi program „W kontrze” na antenie TVP Info. W ostatnim odcinku aktor zadał zdumiewające pytanie do gościa, którym akurat był Marek Jakubiak. Chodziło o jego polemikę z Krzysztofem Bosakiem, do jakiej niedawno doszło w mediach społecznościowych.

Jakimowicz nawiązał do głośnego wpisu Bosaka na temat zwierząt futerkowych. Poseł Konfederacji napisał, że „stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem”. Te słowa wywołały wiele kontrowersji w sieci, a reagował na nie nawet Marek Jakubiak.

Na antenie TVP Info Jakimowicz zapytał o sprawę Jakubiaka. Zrobił to w dość kontrowersyjny sposób. „Jakie zwierzę futerkowe przypomina Krzysztof Bosak?” – zapytał. Gdy usłyszała to współprowadząca Magdalena Ogórek, nie wytrzymała. „O Jezu… wiedziałam” – powiedziała. Jednocześnie ukryła w dłoni twarz, co wyglądało, jakby już zupełnie się załamała.

Czytaj także: Bosak mówił o zwierzętach w klatkach. Odpowiedział mu były poseł Kukiz’15: „Jak można takie głupoty pie….ć”

Jakubiak postanowił jednak odnieść się do sprawy, choć na pytanie bezpośrednio nie odpowiedział. „Bardzo lubię Krzysztofa, ale wydaję mi się, że zagonił się w retorykach książkowych. Zirytował mnie ten fakt kiedy mówił, że nie ma dowodu na to, że zwierzęta w klatach są nieszczęśliwe” – wyjaśnił. „Nie widzę różnicy między cierpieniem psa i cierpieniem człowieka” – dodał.

#WKontrze|💬Jarosław #Jakimowicz: Jakie zwierze futerkowe przypomina panu @krzysztofbosak?



💬@jakubiak_marek: Bardzo go lubię, ale wydaję mi się, że zagubił się w retorykach książkowych. Zirytował mnie mówiąc, że nie ma dowodu na to, że zwierzęta w klatach są nieszczęśliwe. pic.twitter.com/LYTfDD8cLS — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 12, 2020

Źr. twitter/TVP Info