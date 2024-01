Tomasz Włodarczyk, dziennikarz serwisu Meczyki.pl, podaje, że Jakub Rzeźniczak został zwolniony ze swojego klubu. Powód jest dość zaskakujący.

– Kotwica Kołobrzeg jednostronnie wypowiedziała dziś kontrakt Jakubowi Rzeźniczakowi z winy zawodnika – napisał Włodarczyk w serwisie „X” (dawny Twitter) informując o tym, że obrońca przestał być zawodnikiem drugoligowca.

Z tekstu dziennikarza, zamieszczonego na portalu Meczyki.pl, dowiadujemy się z kolei, że powodem zwolnienia Rzeźniczaka miał być wywiad, którego piłkarz udzielił podczas wizyty w programie śniadaniowym telewizji TVN.

Kotwica Kołobrzeg jednostronnie wypowiedziała dziś kontrakt Jakubowi Rzeźniczakowi z winy zawodnika wskazując za przyczynę… wywiad w „Dzień Dobry TVN”. https://t.co/LhsPq9Nc9Z pic.twitter.com/etf7mZOAEJ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 12, 2024

Rzeźniczak w dość szokujący sposób wypowiedział się w nim na temat relacji ze swoją córką. – Nie mam (z córką kontaktu), to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania tej więzi i te próby się nie udały i też myślę, że też takie próbowanie co chwilę też jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja – mówił wówczas.

Za tę wypowiedź mocno skrytykował go m.in. Krzysztof Stanowski, który zamieścił mocny film w serwisie YouTube. Nie zostawił w nim suchej nitki na Rzeźniczaku pomimo tego, iż panowie znają się prywatnie.

Kotwica Kołobrzeg, były już klub Rzeźniczaka, uważa z kolei, że wypowiedzi piłkarza godzą w dobre imię klubu i narażają na szwank jego wizerunek. Ma to również wpływ na zaangażowanie sponsorów w dalsze wspieranie klubu.

Przeczytaj również: