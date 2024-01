Mariusz Kamiński trafił do więzienia w Radomiu. W sieci pojawił się film z „przywitania” go w areszcie przez innych więźniów. Zareagowali na to politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Kamiński został przewieziony do aresztu w Radomiu. To tam ma odbywać karę pozbawienia wolności. Do sieci trafił dość wulgarny film, na którym widać „przywitanie” Kamińskiego przez więźniów osadzonych w areszcie.

Osadzeni wykrzykiwali pod adresem Kamińskiego wulgarne hasła. „Je**ć Kamińskiego” – niosło się po okolicy, co wyraźnie słychać na dostępnym w sieci nagraniu, którego – z oczywistych względów – na łamach naszego portalu nie publikujemy.

Nagranie zobaczyli rzecz jasna politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie wytrzymali i zamieścili wiele wpisów w serwisie społecznościowym „X”. Głos zabrał m.in. Jacek Sasin. Jego słowa na ten temat mówią wszystko. Sasin stwierdził bowiem, że więźniowie z zakładu w Radomiu są sojusznikami obecnego rządu. Podkreślił też, że owe nagranie posłuży jako klip do kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości.

Głos zabrał też Radosław Fogiel z PiS, który przypomniał o wysokim poparciu dla Koalicji Obywatelskiej w zakładach karnych lub aresztach. – Nic dziwnego – skomentował nagranie Fogiel na swoim profilu społecznościowym.

– Nadzorowane przez ministra Mariusza Kamińskiego służby wsadzały do więzienia bandytów, którzy w przeważającej większości głosowali na #Koalicja13grudnia – napisał z kolei poseł Robert Gontarz.

Przeczytaj również: