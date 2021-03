Marek Jakubiak w rozmowie na antenie TVP komentował m.in. zapowiadany przez rząd tzw. Nowy Ład. Były poseł postanowił wykorzystać okazję i zwrócił się do premiera, aby ten był ostrożny. Ostrzegł szefa rządu przed zbytnią ufnością w fundusze unijne i zaciągnięte przez Unię Europejską pożyczki.

Według nieoficjalnych informacji, rząd zaprezentuje całościowy projekt Nowego Ładu do końca bieżącego miesiąca. Jak dotąd do mediów wyciekło, że wśród pomysłów pojawiło się podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Ponadto rząd chce zwolnić z opodatkowania emerytury do wysokości 2500 zł.

Na antenie TVP Marek Jakubiak ostrzegł premiera. „Chciałbym powiedzieć, i premier Morawiecki powinien to usłyszeć, że w biznesie jeśli coś może wyjść źle, to na pewno wyjdzie. Dlatego radziłbym więcej ostrożności przy Nowym Ładzie i braniu pieniędzy z UE. Zawsze pożycza się cudze, ale oddaje swoje” – mówił.

Zdaniem byłego posła, niektóre państwa w UE mają „swobodny” stosunek do dyscypliny finansowej. Jakubiak obawia się, że może to doprowadzić do sytuacji, w której Polska będzie spłacać nieswoje długi.

Jakubiak ostrzega przed długami innych państw

„Jeśli w UE mamy tak nieodpowiedzialne państwa jak Grecja czy Włochy to może zdarzyć się tak, że spłacać będą ci co pieniądze mają. A że naród polski jest pracowity, to przy kiepskim wynegocjowaniu warunków umowy może się zdarzyć, że będziemy spłacać nie tylko za siebie, ale i za innych” – ostrzegł Jakubiak.

Były poseł ocenił, że w obecnej sytuacji Morawiecki jest najlepszym kandydatem na premiera. „Ponadto czy to się komuś podoba czy nie, mamy kryzys pandemiczny i wymiana obecnie premiera jest co najmniej niewskazana. Czy chcielibyśmy mieć premiera, który maluje ławki na tęczowo? Również Warszawę powinno być stać na prezydenta, który zajmuje się wyłącznie miastem i jego mieszkańcami a nie ideologią” – powiedział Jakubiak wbijając szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu.

