Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił jeden z pierwszych filarów tzw. Nowego Ładu. Będzie on wsparciem dla emerytów. Szef polskiego rządu potwierdził, że w tym roku seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenia.

Od dłuższego czasu przedstawiciele rządu zapowiadają wprowadzenie w Polsce tzw. Nowe Ładu. Z przecieków medialnych wynika, że wśród postulatów rządu pojawią się m.in. kwota wolna od podatku zwiększona do 30 tys. zł i brak opodatkowania emerytur do 2500 zł. Mają się pojawić także inne instrumenty będące wsparciem dla seniorów. W dzisiejszym wpisie częściowo doniesienia te potwierdził Morawiecki.

Czytaj także: Sondaż. PiS na czele. Polska 2050 wyprzedza Koalicję Obywatelską

„Dorastali Państwo w zniszczonej wojną Polsce. Państwa pokolenie stanowiło o sile „Solidarności”, ruchu społecznego, który doprowadził do przywrócenia w Polsce niepodległości. To Państwa w największym stopniu dotknął kryzys przełomu lat 80. i 90.” – pisze we wstępie Morawiecki. „Jesteśmy Państwu winni szczególną wdzięczność. Dla mnie, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla całej Zjednoczonej Prawicy nie są to puste słowa.” – zapewnił.

Czytaj także: Nawet Budka popiera pomysł PiS. „Cieszę się, że ten postulat jest rozważany”

„Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie solidna. Dla średniej emerytury podwyżka wyniesie ok. 100 zł, minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł do 1250 zł miesięcznie. Przypominam, że w 2015 r. było to zaledwie 880 zł. Już za miesiąc zaczniemy wypłacać po raz kolejny 13. emeryturę. Ale to jeszcze nie wszystko.” – pisze dalej Morawiecki.

Morawiecki o 14. emeryturze

„Jeszcze przed epidemią złożyliśmy Państwu obietnicę 14. emerytury w roku 2021. I dziś danego słowa dotrzymujemy. Trwa największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy, ale właśnie w takim momencie wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują jest konieczne. Pod ustawą o 14. emeryturze podpis złożył Prezydent Andrzej Duda, a to oznacza, że będziemy mogli ją wypłacić już w listopadzie. Każdy emeryt, który otrzymuje mniej niż 2900 zł brutto dostanie dodatkowo ponad 1000 zł na rękę.” – wyjaśnił Morawiecki.

Czytaj także: Kukiz wbija szpilę dziennikarzowi i PSL. „Opole do dziś to pamięta”

„Kołem zamachowym dla wyjścia z kryzysu będzie nowy program społeczno-gospodarczy: Polski Nowy Ład. Zostaną wdrożone rozwiązania ułatwiające codzienne życie, poprawiające bezpieczeństwo i dostęp do służby zdrowia. Wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu.” – pisze dalej Morawiecki.

Źr. facebook; dorzeczy.pl