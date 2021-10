Marek Jakubiak na antenie TVP Info przypomniał o pewnej sytuacji z 2016 r. Były poseł odniósł się do tamtej sytuacji w kontekście burzy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o wyższości polskiego prawa nad prawem Unii Europejskiej.

W porannym programie na antenie TVP Info Jakubiak komentował sytuację w Polsce po orzeczeniu TK. Przy okazji przypomniał pewną sytuację. „Nie możemy zapomnieć o tym zdjęciu z 2016 roku, kiedy z siedziby Platformy Obywatelskiej wychodzi prezes Trybunału Konstytucyjnego sędziowie Sądu Najwyższego i prominentni działacze PO” – przypomniał.

Portal DoReczy przypomina, że niedawno w Niemczech wybuchła afera po tym, gdy ujawniono, że sędziowie niemieckiego federalnego TK rozmawiali o sprawach toczących się przed Trybunałem podczas kolacji z kanclerz Angelą Merkel.

„To się robi wszystko bardzo przerażające, dlatego że te opary absurdu niemieckiego, ludzi, do których nie mogę mieć wewnętrznie wielkich pretensji, dlatego że do tego panoszenia się na terenie Rzeczypospolitej doprowadził Donald Tusk i osiem lat działalności Platformy Obywatelskiej” – powiedział Jakubiak.

Były poseł przypomniał inne sytuacje z czasów rządów koalicji PO-PSL. „Po prostu dzwoniła Angela (mówiąc – red.): mam kłopoty z przemysłem stoczniowym, więc zamknij stocznie i on (Tusk – red.) zamknął stocznie. I tak dalej” – mówił Jakubiak.

„Mówimy o pośrednictwie między człowiekiem a przemysłem polskim, no to handel wszedł w ręce niemieckie. Wszystko, co Niemcy chcieli na terenie Rzeczypospolitej, mieli. I strażnikiem tych interesów był Donald Tusk. Nie wolno nam o tym zapominać” – podkreślił Jakubiak.

Źr. TVP Info; dorzeczy.pl