„Nie tak miał być” – pisze w mediach społecznościowych załamany Jan Blachowicz. Niestety potwierdziły się najgorsze doniesienia i polski zawodnik nie wystąpi na najbliższej gali UFC 297. Polak miał podczas niej zmierzyć się z Aleksandrem Rakiciem.

Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się plotki o tym, że Jan Blachowicz nie weźmie udziału w walce z Rakiciem, którą zaplanowano na galę UFC 297. Cieszyński Książę osobiście poinformował, co się wydarzyło.

„Trudno oddać to jak się czuję, bo złość miesza się ze smutkiem. Wycofanie z walki z powodu kontuzji to jedna z najtrudniejszych decyzji, którą zawodnik może podjąć. Czasem jednak nie ma innego wyjścia, zwłaszcza gdy walczysz w TOP 5 i chcesz dać widowisko na najwyższym poziomie” – napisał Jan Blachowicz.

Zawodnik wyjaśnił, że nie obędzie się bez operacji. „Zamiast walczyć o formę, walczę z bólem na każdym treningu. Robiłem wszystko co się dało, ale barki wymagają operacji. W tym stanie kontynuowanie przygotowań oraz wyjście do oktagonu byłoby nieodpowiedzialnością i głupotą” – czytamy.

„Zawsze powtarzam, że wychodząc do walki muszę być w 100% gotowym. Jestem to winny sobie, mojej ekipie trenerskiej, przeciwnikowi oraz przede wszystkim kibicom” – wyjaśnia Jan Blachowicz. Zawodnik zapewnia, że po zabiegu i rehabilitacji powróci do treningów i będzie jeszcze silniejszy.

Przeczytaj również:

Źr. Instagram