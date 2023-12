Popularny raper Popek poinformował w mediach społecznościowych, że „projekt skończony”. Dołączył zdjęcie swojej twarzy, która zupełnie już nie przypomina jego wizerunku. To co widzimy na ekranie wygląda raczej jak… żywy trup.

„Projekt skończony, mam dość. Tak mnie napier*ala glowa, że nie mogę zebrać myśli” – rozpoczął swój wpis Popek. Do wpisu dodał szokujące zdjęcie swojej twarzy. Z treści wpisu wynika, że to kolejna metamorfoza jego wyglądu. Wszystko wskazuje jednak na to, że to dopiero projekt, który raper być może zechce wykonać w najbliższym czasie.

Popek zdobył się na szczere wyznanie. „Będąc z wami szczery to wszystko mnie przerosło. Skończyliśmy o 4 rano. Zawsze chciałem być sławny i mieć w ch*j pieniędzy. Okazało się to dla mnie przekleństwem” – przyznał szczerze.

„Piszę to do młodego pokolenia przyszłych artystów. Pieniądze i fejm są przereklamowane jak kokaina w Kolumbii i Popek na YouTube. Mam nadzieję, że już nikt na ulicy nie powie do mnie już nigdy więcej Popuś czy to ty? Od dzisiaj jestem mam nadzieję ku*wa dla was niewidzialny. Kocham was wszystkich, nienawidzę siebie za to kim jestem” – napisał Popek.

Przeczytaj również:

Źr. instagram