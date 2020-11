Jan Błachowicz w swojej kolejnej walce w UFC zmierzy się z Israelem Adensaya. Ogromny hit potwierdził Dana White. Tym samym w klatce spotkają się aktualni mistrzowie w kategorii średniej oraz junior ciężkiej.

Israel Adesanya to niepokonany do tej pory Nigeryjczyk. Obecnie jest on mistrzem UFC w kategorii średniej. Organizacja planowała, by w najbliższym czasie zmierzył się z Robertem Whittakerem. Byłby to rewanż za pojedynek, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Australijczyk stwierdził jednak, że nie jest zainteresowany rewanżem.

Wobec tego Adesanya zmierzy się w kolejnej walce z Janem Błachowiczem. Będzie to starcie dwóch mistrzów UFC – w kategorii średniej oraz junior ciężkiej. Po gali UFC Vegas 12 informację w tej sprawie zdradził Dana White. „Tak, Adesanya w następnej walce będzie walczyć z Błachowiczem” – powiedział.

Spekulacje na temat tego pojedynku pojawiły się już jakiś czas temu. Obaj zawodnicy zaczepiali się w mediach społecznościowych i wyrażali chęć, by spotkać się w ringu. Ich walka odbędzie się najwcześniej na początku przyszłego roku.

Źr.: WP Sportowe Fakty