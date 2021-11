Jan Błachowicz sensacyjnie przegrał z Gloverem Teixeirą i nie obronił mistrzowskiego pasa w UFC. Mimo porażki, Polak znacząco wzbogacił się na walce. Z wyliczeń portalu TheSportsDaily.com wynika, że zawodnik wzbogacił się o około 2,5 miliona złotych.

Jan Błachowicz po raz pierwszy od bardzo dawna wychodził do klatki UFC w roli faworyta. I tym razem również oszukał bukmacherów. „Cieszyński Książę” sensacyjnie przegrał z Gloverem Teixeirą, który w drugiej rundzie zapiął perfekcyjne duszenie i zmusił Polaka do odklepania. Tym samym Błachowicz stracił mistrzowski pas UFC.

Na jak długo? Tego na razie nie wiadomo. Sam Błachowicz podczas konferencji prasowej po walce zapowiedział, że na pewno będzie chciał się zrewanżować. „Jeśli będzie szansa na rewanż, to oczywiście się zdecyduję, bo chciałbym zrewanżować się wszystkim, którzy mnie pokonali. Mam jeszcze czas, żeby ten pas odebrać” – zapowiedział.

Tymczasem Błachowiczowi na otarcie łez pozostaje kwota, jaką zarobił na walce. Z wyliczeń portalu TheSportsDaily.com wynika, że za samo wejście do klatki otrzymał 600 tysięcy dolarów, czyli ponad 2,4 miliona złotych. Do tego dochodzi około 160 tysięcy złotych z tytułu przychodów sponsorskich, co łącznie daje ponad 2,5 miliona złotych.

Szacuje się, że łącznie w MMA Jan Błachowicz zarobił około 3 miliony dolarów, co daje około 12 milionów złotych.

Żr.: TheSportsDaily.com