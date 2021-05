W programie „Dzień Dobry TVN” ogłoszono skład jurorski kolejnej edycji programu „Mam talent”. Wiele osób zastanawiało się, kto zajmie miejsce Agustina Egurroli i dołączy do Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak. Wiadomo już, że będzie to Jan Kliment.

„Mam talent” to jeden z najdłużej emitowanych tego typu programów w Polsce. Od samego początku związane są z nim Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Zmienia się jedynie trzeci członek jury. Początkowo był nim Kuba Wojewódzki, później zastąpił go Robert Kozyra, a następnie Agustin Egurrola.

W ostatnim czasie jednak głośno było o przejściu Egurroli do Telewizji Polskiej. Tancerz został jurorem w programie „Dance Dance Dance”, co spotkało się z ostrą falą krytyki. Ostro o decyzji choreografa wypowiadali się między innymi Michał Piróg, Kinga Rusin czy Kuba Wojewódzki. Teraz na antenie „Dzień Dobry TVN” stacja poinformowała, kto go zastąpi.

Okazuje się, że jesienią trzecim jurorem „Mam talent” będzie Jan Kliment. To czeski tancerz i choreograf, do tej pory związany z Polsatem, gdzie występował w „Tańcu z gwiazdami”. Kliement to dwukrotny mistrz Czech i pięciokrotny mistrz Polski, więc pokaźnymi sukcesami może się pochwalić. A jak poradzi sobie w roli juniora? O tym będzie można przekonać się już jesienią.

